İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

50 bin yazılımcı alınacak

Siber güvenlik, mobil sağlık, nesnelerin interneti, bulut çözümleme, akıllı şehircilik gibi alanlarda yazılım yapacak tecrübeli, tecrübesiz 50 bin kişi aranıyor. Yatırım için de büyük fırsatlar var
 

50 bin yazılımcı alınacak

Murat GÜLDEREN


Dünyaca ünlü Alman yazılımcı SAP'nin İran ile ticaret yapan şirketlere yazılımlarını kullandırmama kararı alması gözleri yerli yazılımcılara çevirmişti. Savunmadan perakendeye, otomotivden sağlığa, telekomünikasyondan tarıma kadar her alanda yabancılarla kıyasıya rekabet edebilecek güce ulaştıklarını belirten yazılımcılar bu yıl 50 bin kişi alacaklarını açıkladı.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI


İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu SAP'nin ambargo kararı sonrası yerli yazılımcılara olan ilginin artığına dikkat çekerek yabancıdan yerliye dönüşünüm başlıyor. Zamanla bunun hızla artacağına inanıyoruz. Bilişimin her alanında çalışmak üzere bu yıl en az 50 bin kişiye ihtiyaç var" dedi. 
 

BURADAN BAŞVURUN



Mevcut dönemde en çok istihdama ihtiyacı olan bilişim sektörüne odaklı pek çok insan kaynakları sitesi var. Bu siteler yılda tecrübesiz, kalifiye ya da yönetici pozisyonunda iş arayan binlerce kişiye iş buluyor. Bunların başında ise 'cogito.com.tr', 'empatik.com' ve 'talentra.net' geliyor. Buralara özgeçmişlerinizle kayıt olup bir kaç dakika içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.  

PARASI OLAN BU İŞE GİRSİN


Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş de gelecek 10 yılda Türkiye'yi bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi yapma vizyonuna dikkat çekti. Güneş "Hedefimiz 10 yılda 1 milyon genci bilişim dünyasında istihdam etmek ve 30 milyar dolarlık yazılım ihracatı yapmak. Şu anda parası olan sermayeder bizim sektöre yatırım yapsın. Çok büyük fırsat var" dedi.

NERELERDE AÇIK VAR?

  1. Nesnelerin İnterneti
  2. Mobil finans 
  3. Endüstri 4.0
  4. Siber güvenlik
  5. Big data (data işleyen uzmanlar)
  6. Yapay zeka
  7. ERP (işletme yönetim planlaması)
  8. CRM  (müşteri ilişkileri yönetimi)
  9. Oyun yazılımları
  10. Bulut çözümleme
  11. Mobil sağlık
  12. Akıllı şehircilik  
  13. Medya yazılımcılığı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

65 inçlik dev oyun monitörü!

65 inçlik dev oyun monitörü!
2017 HTC için kötü bir yıl oldu

2017 HTC için kötü bir yıl oldu

LG G7 ortaya çıktı

LG G7 ortaya çıktı
PlayStation VR’ın yılı olacak

PlayStation VR’ın yılı olacak
Xperia L2 fiyat odaklı bir telefon olacak

Xperia L2 fiyat odaklı bir telefon olacak
Robot kadınları gerçek sanıp milyonlar saçtılar!

Robot kadınları gerçek sanıp milyonlar saçtılar!
LG'nin yapay zeka robotu 'Cloi' görücüye çıktı, sıkıntılı anlar yaşattı

LG'nin yapay zeka robotu 'Cloi' görücüye çıktı, sıkıntılı anlar yaşattı
Fransa'dan Apple'a soruşturma

Fransa'dan Apple'a soruşturma
Windows 10'u ücretsiz indirmek isteyenler dikkat!

Windows 10'u ücretsiz indirmek isteyenler dikkat!
Logitech, yeni üst seviye mouse’u G903 ile gündemde

Logitech, yeni üst seviye mouse’u G903 ile gündemde
Spotify 70 milyon aboneye ulaştı

Spotify 70 milyon aboneye ulaştı