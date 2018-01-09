50 bin yazılımcı alınacak

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Osman Oğuz Çetin

Dünyaca ünlü Alman yazılımcı SAP'nin İran ile ticaret yapan şirketlere yazılımlarını kullandırmama kararı alması gözleri yerli yazılımcılara çevirmişti. Savunmadan perakendeye, otomotivden sağlığa, telekomünikasyondan tarıma kadar her alanda yabancılarla kıyasıya rekabet edebilecek güce ulaştıklarını belirten yazılımcılar bu yıl 50 bin kişi alacaklarını açıkladı.İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu SAP'nin ambargo kararı sonrası yerli yazılımcılara olan ilginin artığına dikkat çekerek yabancıdan yerliye dönüşünüm başlıyor. Zamanla bunun hızla artacağına inanıyoruz. Bilişimin her alanında çalışmak üzere bu yıl en az 50 bin kişiye ihtiyaç var" dedi.Mevcut dönemde en çok istihdama ihtiyacı olan bilişim sektörüne odaklı pek çok insan kaynakları sitesi var. Bu siteler yılda tecrübesiz, kalifiye ya da yönetici pozisyonunda iş arayan binlerce kişiye iş buluyor. Bunların başında ise 'cogito.com.tr', 'empatik.com' ve 'talentra.net' geliyor. Buralara özgeçmişlerinizle kayıt olup bir kaç dakika içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş de gelecek 10 yılda Türkiye'yi bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi yapma vizyonuna dikkat çekti. Güneş "Hedefimiz 10 yılda 1 milyon genci bilişim dünyasında istihdam etmek ve 30 milyar dolarlık yazılım ihracatı yapmak. Şu anda parası olan sermayeder bizim sektöre yatırım yapsın. Çok büyük fırsat var" dedi.