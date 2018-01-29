50 Cent yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu

Adem Özdoğan

yılında yayınladığışarkısıyla büyük beğeni toplayan ve tüm dünyada milyonlarca hayrana kavuşan rapçison yıllarda ise maddi anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Eskisi kadar popüler olmayan şarkıcı, meğerse birde haberi yokmuş.Şarkıcı,yılında satışa sunduğu albümü‘ın satın alma seçenekleri arasınaseçeneğini de ekledi. Sonra üzerinden yıllar geçti ve bu hesapta ne kadar para olduğuna bakmak rapçinin aklına gelmedi. Bu arada, 2014’te tek Bitcoin’inolduğunu ve günümüzdeseviyesine kadar yükseldiğini hatırlatalım.Rapçi,hesaplarında da paylaştığı gönderilerde, bunu unuttuğunu ve şimdilerde ise kendisiyle gurur duyduğunu esprili bir şekilde anlattı. Bitcoin’lerinden kazandığı para ise