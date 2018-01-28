50 kişiyle ortadan kaybolmuştu! 10 gün sonra mucize gibi ilk haber

Nazlı Erdol

Savunma Kuvvetleri Hava Komutanı Darryn Webb, 6 yetişkin ve 1 bebeğin,'nda bir can kurtaran sandalından kurtarıldığını bildirdi.Bu kişilerin feribotun batmasının ardından küçük ahşap bir sandala bindiğini ve güçlükle ilerlediklerini belirten Webb, kurtulanların sandala binerken çok az zamanlarının olmasından dolayı yanlarına bir şey alamadan okyanusta sürüklendiğini anlattı.Webb, askeri bir uçaktaki mürettebatın arama çalışmaları sırasında radar kullanarak sandalı bulduğunu, bu sırada sandalın en yakındaki kara parçasından en az 180 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.Sandala uçaktan yiyecek, su, telsiz gibi bazı malzemeler bırakıldığını aktaran Webb, bir balıkçı teknesinin de rotasını değiştirerek sandaldaki kişileri aldığını dile getirdi.Kurtarılan 7 kişi haricinde feribottaki diğer yolcuların durumuna ilişkin hiçbir bilgi olmadığını bildiren Webb, feribotun batma nedeninin henüz net olarak belirlenemediğini de ifade etti.Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilileri, dün, yaklaşık 50 kişinin bulunduğu feribotun 18 Ocak'ta Kiribati'nin'ndan ayrıldığını belirtilerek, iki günlük bir yolculuğun ardından başkent Güney Tarava'ya varması beklenen feribotun kayıp olarak bildirildiğini kaydetmişti.ve'den arama kurtarma ekiplerinin MV Butiraoi isimli kayıp feribotu aradıkları belirtilmişti.