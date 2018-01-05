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50 senede çok şey değişti! Nasıl daha iyi anne-baba olunur?

Anne-baba eğitiminde uzman Dr. Özgür Bolat ocak ayında Akbatı’da, şubat ayında Akmerkez’de ve mart ayında Akasya’da ailelerle buluşarak üç günlük eğitimle "Nasıl daha iyi anne-baba olunur?" sorusunun yanıtlarını paylaşacak

05 Ocak 2018, Cuma 13:41
50 senede çok şey değişti! Nasıl daha iyi anne-baba olunur?
İngiliz Economist dergisinin Kasım 2017 sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre anne ve babalar 50 yılda çocuklarına çok daha fazla emek ve zaman harcamaya başladı. Derginin, refah seviyesi gelişmiş 11 ülkede gerçekleştirdiği analize göre anne-babalar geçmişe göre neredeyse yüzde yüzlük bir artışla çocuklarıyla daha fazla ilgileniyor, onlara daha çok zaman ayırıyor. Çalışmanın sonuçlarına göre işçi sınıfı ve orta sınıf ebeveynler arasındaki ebeveyn bilinci farkı giderek açıldı. Üniversite mezunu olan ve olmayan aileler 1965 yılında çocuklarına aynı süreyi ayırırken, 2012 yılında eğitimli anneler çocuklarına yarım saat daha fazla süre ayırmaya başladı.

MODERN ÇOCUKLARI ANLAMAK İÇİN EBEVEYN EĞİTİMİ ŞART

Türkiye’de de ebeveyn eğitimi son yıllarda giderek toplumun dikkatini çekiyor. Yeni anneler ve babaların olduğu kadar deneyimli ebeveynlerin de tercih ettiği çocuk yetiştirme eğitimleri hem giderek daha ulaşılabilir hem de daha anlamlı hale geliyor.

Ebeveyn eğitimi konusunda Türkiye’deki referans isimlerden eğitim bilimci ve akademisyen Dr. Özgür Bolat’ın 'Anne-Baba Okulu' tüm anne babalar doğru bilgilere ulaşabilsin diye 9, 16, 23 Ocak tarihleri arasında Akbatı’da; 10, 17, 24 Şubat’ta Akmerkez’de ve 6, 13, 20 Mart’ta Akasya alışveriş merkezinde yer alan AKS'de (Akasya Kültür Sanat) gerçekleşecek.

3 gün, 9 saat sürecek eğitimlerde mutluluk ve başarı arasındaki bağ işlenecek, doğru ebeveynliğin temel taşları keşfedilecek ve sevginin çocuğa yansıtılma şekli ele alınacak. Sorumluluk bilincinin önemine de değinecek olan Dr. Özgür Bolat, tercihler söz konusu olduğunda çocuğa biraz daha fazla hak tanındığında nelerin değişeceğini ‘Anne-Baba Okulu’nda ebeveynlerle paylaşacak.  

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