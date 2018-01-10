50. SİYAD Ödülleri adayları açıklandı!

Bugün açıklanan 2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:

Gizem Burcu

2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan İşe Yarar Bir Şey filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. Pelin Esmer’in filmi İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi Kaygı ve Reha Erdem’in filmi Koca Dünya izledi.Sarı Sıcak yedi, Körfez altı, Aile Arasında, Tarla ve Yol Ayrımı üçer, Ayla ve Buğday ikişer, İstanbul Kırmızısı, Taş ve Zer ise birer dalda adaylık elde ettiler.Müzisyen Ekin Fil, bu yıl gösterime giren iki farklı film için yaptığı müziklerle En İyi Müzik dalında iki adaylık aldı. Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.İşe Yarar Bir ŞeyKaygıKoca DünyaKörfezSarı SıcakReha Erdem - Koca DünyaPelin Esmer - İşe Yarar Bir ŞeyCeylan Özgün Özçelik - KaygıFikret Reyhan - Sarı SıcakEmre Yeksan - KörfezBarış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir ŞeyAhmet Büke, Emre Yeksan - KörfezReha Erdem - Koca DünyaCeylan Özgün Özçelik - KaygıFikret Reyhan - Sarı SıcakAlgı Eke - KaygıDemet Evgar - Aile ArasındaÖykü Karayel - İşe Yarar Bir ŞeyBaşak Köklükaya - İşe Yarar Bir ŞeyEcem Uzun - Koca DünyaSerkan Ercan - TarlaEngin Günaydın - Aile ArasındaBerke Karaer - Koca DünyaAytaç Uşun - Sarı SıcakMuhammet Uzuner - TaşÇiğdem Selışık Onat - Yol AyrımıAyta Sözeri - Aile ArasındaAyşenil Şamlıoğlu - İşe Yarar Bir ŞeyZerrin Tekindor - İstanbul KırmızısıNihal Yalçın - Yol AyrımıAli Atay - AylaIlgaz Kocatürk - TarlaMehmet Özgür - Sarı SıcakYiğit Özşener - İşe Yarar Bir ŞeyAhmet Melih Yılmaz - KörfezFlorent Herry - Koca DünyaRadosław Ładczuk - KaygıMárton Miklauzic - Sarı SıcakGiles Nuttgens - BuğdayGökhan Tiryaki - İşe Yarar Bir ŞeyAnjelika Akbar - Yol AyrımıMustafa Biber - ZerDoğan Duru - TarlaEkin Fil - KaygıEkin Fil - KörfezAhmet Can Çakırca - KaygıReha Erdem - Koca DünyaPelin Esmer, Evren Luş - İşe Yarar Bir ŞeyÖmer Günüvar, Fikret Reyhan - Sarı SıcakSelda Taşkın - KörfezKerem Ardahan, Sıla Karaca - KaygıÖmer Atay - Koca DünyaNaz Erayda - BuğdayElif Taşçıoğlu - İşe Yarar Bir ŞeyFırat Yünlüel - Ayla