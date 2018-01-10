Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

50. SİYAD Ödülleri adayları açıklandı!

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2017 yılı Türkiye Sineması ödül adaylarını üyelerinin oylarıyla belirledi. Oylamaya sinema yazarımız Kerem Akça da katıldı.

10 Ocak 2018, Çarşamba 17:12
50. SİYAD Ödülleri adayları açıklandı!
2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan İşe Yarar Bir Şey  filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. Pelin Esmer’in filmi İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi Kaygı ve Reha Erdem’in filmi Koca Dünya izledi.

Sarı Sıcak yedi, Körfez altı, Aile Arasında, Tarla  ve Yol Ayrımı üçer, Ayla ve Buğday ikişer, İstanbul Kırmızısı, Taş ve Zer ise birer dalda adaylık elde ettiler.

Müzisyen Ekin Fil, bu yıl gösterime giren iki farklı film için yaptığı müziklerle En İyi Müzik dalında iki adaylık aldı. Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

Bugün açıklanan 2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:

EN İYİ FİLM
İşe Yarar Bir Şey
Kaygı
Koca Dünya
Körfez
Sarı Sıcak
 
EN İYİ YÖNETMEN
Reha Erdem - Koca Dünya
Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
Emre Yeksan - Körfez
 
EN İYİ SENARYO
Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Büke, Emre Yeksan - Körfez
Reha Erdem - Koca Dünya
Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
 
EN İYİ KADIN OYUNCU
Algı Eke - Kaygı
Demet Evgar - Aile Arasında
Öykü Karayel - İşe Yarar Bir Şey
Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey
Ecem Uzun - Koca Dünya
 
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Serkan Ercan - Tarla
Engin Günaydın - Aile Arasında
Berke Karaer - Koca Dünya
Aytaç Uşun - Sarı Sıcak
Muhammet Uzuner - Taş
 
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Çiğdem Selışık Onat - Yol Ayrımı
Ayta Sözeri - Aile Arasında
Ayşenil Şamlıoğlu - İşe Yarar Bir Şey
Zerrin Tekindor - İstanbul Kırmızısı
Nihal Yalçın - Yol Ayrımı
 
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ali Atay - Ayla
Ilgaz Kocatürk - Tarla
Mehmet Özgür - Sarı Sıcak
Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Melih Yılmaz - Körfez
 
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Florent Herry - Koca Dünya
Radosław Ładczuk - Kaygı
Márton Miklauzic - Sarı Sıcak
Giles Nuttgens - Buğday
Gökhan Tiryaki - İşe Yarar Bir Şey
 
EN İYİ MÜZİK
Anjelika Akbar - Yol Ayrımı
Mustafa Biber - Zer
Doğan Duru - Tarla
Ekin Fil - Kaygı
Ekin Fil - Körfez
 
EN İYİ KURGU
Ahmet Can Çakırca - Kaygı
Reha Erdem - Koca Dünya
Pelin Esmer, Evren Luş - İşe Yarar Bir Şey
Ömer Günüvar, Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
Selda Taşkın - Körfez
 
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Kerem Ardahan, Sıla Karaca - Kaygı
Ömer Atay - Koca Dünya
Naz Erayda - Buğday
Elif Taşçıoğlu - İşe Yarar Bir Şey
Fırat Yünlüel - Ayla
 
 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cebimdeki Yabancı

Cebimdeki Yabancı
2017’nin en iyi 20 yerli filmi (Kerem Akça 2017’nin en iyi yerli filmlerini seçti)

2017’nin en iyi 20 yerli filmi (Kerem Akça 2017’nin en iyi yerli filmlerini seçti)
Game of Thrones'un final sezonunu beklerken pulları çıkageldi

Game of Thrones'un final sezonunu beklerken pulları çıkageldi
Zohak filmi için geri sayım başladı

Zohak filmi için geri sayım başladı
Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi?

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi?
2018 Altın Küre Ödül Töreninin sunucuları belli oldu!

2018 Altın Küre Ödül Töreninin sunucuları belli oldu!
X Men: Dark Phoenix geliyor! İşte yeni fotoğraf

X Men: Dark Phoenix geliyor! İşte yeni fotoğraf
'Ayla' İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu

'Ayla' İsveç ve Norveç'teki sinemaseverlerle buluştu
Merakla beklenen film 'Bright' bu akşam geliyor!

Merakla beklenen film 'Bright' bu akşam geliyor!
Kate Winslet'in unutulmaz performansları

Kate Winslet'in unutulmaz performansları
Ayla, 29. Palm Springs Film Festivali'nde yarışıyor

Ayla, 29. Palm Springs Film Festivali'nde yarışıyor