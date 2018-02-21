500 bin kişi Tesla'ya iş başvurusunda bulundu

BU SORU ÇOK KRİTİK

Adem Özdoğan

Fast Company tarafından yayınlanan bir raporda 2017 yılında şirkette bulunan 2.500 açık pozisyon için yaklaşık 500.000 CV gönderildiği belirtildi. Tesla’nın global işe alım başkan yardımcısı Cindy Nicola, Tesla’da işe girme konusunda “bir formülümüz yok ama mükemmelik arıyoruz” dedi. Nicola, sadece görünür çeşitliliğin yeterli olmadığını, bilişsel çeşitlilik ve cesaretin işe alımlarında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.Ayrıca “Neden Tesla’da çalışmak istiyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtın çok önemli olduğunu, geleneksel otomobil üreticilerine kıyasla farklı projeler yaptıklarını için yenilikçi cevap beklediklerini de belirtti.