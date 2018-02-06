51 gün cezaevinde kalan Fransız gazeteci: Tek dostum bir gardiyandı

DHA

Nazlı Erdol

'a geçmek için 26 Temmuz 2017 tarhindeyakınlarındakina gelen Fransız gazeteci, burada polis tarafından gözaltına alınarak'a götürülmüş, Şırnak'ta 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede, 'terör örgütü üyesi' olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.'un devreye girerek,ile iki kez telefonda görüşmesinden sonra Fransız gazeteci 15 Eylül'de çıkarıldığı mahkemede tahliye edilmiş ve ardından sınır dışı edilmişti.nde 51 gün kalan Fransız gazetecianılarınıhesabında paylaştı. Gazeteci Bureau, tutuklandıktan sonra ailesinden hiçbir haber alamadığı içinne başladığını ancak avukatının tavsiyesi üzerine bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Avukatım, bana 2017 Türkiye’sinde açlık grevi yapmanın hiçbir faydası olmayacağını söyleyince, 4 gün sonra bırakmak zorunda kaldım" dedi.Cezaevinde bir kantin olduğunu 3 hafta sonra öğrendiğini ve gardiyanların kendisine bu konuda hiç bilgi vermediğini ileri süren Bureau, kantinde bulunan ürünlerin listesini de sosyal medya hesabından paylaşarak, "bilmediğim ve elimde sözlük bulunmadığından sadece birkaç ürünün Fransızca karşılığını öğrenebildim" dedi. Cezaevindeki tek dostunun adını vermek istemediği bir gardiyan olduğunu da söyleyen Loup Bureau, "İnsaflı gardiyan ile gizlice mesajlar paylaştım, hapishanede geçirdiğim günlerde çok yardımcı oldu" dedi.