51 yaşındaki efsane sözleşme uzattı

DÜNYA ÇAPINDA EN YAŞLI PROFESYONEL FUTBOLCU, EN YAŞLI GOLCÜ

'KENDİMİ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ UMUYORUM'

FUTBOL KARİYERİ BREZİLYA'DA BAŞLADI

YILIN ASYALI FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ'NÜ JAPONYA'YA GETİRDİ

MİLLİ TAKIMIN DA EFSANESİ

AVRUPA'DA DA TOP KOŞTURDU

İLHAN ​MANSIZ'LA BİRLİKTE OYNADI

Nazlı Erdol

Japonların kısaca 'Kazu'su, attığı imzayla rekorlarla dolu futbol kariyerinde 33. sezonuna giriyor.milli futbol takımının eski forveti, gelecek ay 51 yaşına basacak olmasına rağmen top koşturmaya 'devam' dedi. 26 Şubat 1967 doğumlu efsane futbolcu, Japon ikinci ligi takımıile sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yeni bir rekora imza attı.Dünya çapındaki tüm profesyonel liglerde top koşturan en yaşlı futbolcu olan Kazu, bu dünyada 50 yılı geride bıraktığı Mart 2017'de resmi müsabakalarda oynayan ve gol atan en yaşlı futbolcu unvanını aldı. Böylece'un 52 yıllık rekorlarını kırdı.Yeni imzanın ardından ''Her zaman tüm kalbimle oynayacağım, bir futbolcu olarak kendimi geliştirmeye devam etmeyi umuyorum'' diyen 'ihtiyar delikanlının' kariyeri, futbol aşkının bir belgesi niteliğinde.1982'de henüz 15 yaşındayken ülkesinde futbol henüz gelişmediği için hayallerinin peşinde Brezilya'ya giden Kazu, 1986'da 19 yaşındayken nihayet bir Brezilya takımının dikkatini çekmeyi başardı. 1986'da ilk imzasını'a atan, aynı yıl'a transfer olan Japon futbolcu, 1993'te açıldığında J.League'e geçti ve hemen gol kralı ile en değerli futbolcu (MVP) oldu.1993'te kurulan'nin (J. League) ilk süperstarı, aynı yıl,'nun verdiği Yılın Asyalı Futbolcusu Ödülü'ne layık görülen ilk Japon futbolcu olmayı başardı.1990'da milli formayı giymeye başlayan, 1998 elemelerinde 14 gol atarak 'Mavi Samuraylar'ın ilk kez'na katılmasını sağlayan Kazu, ancak tartışmalı şekilde Fransa'nın evsahipliğindeki turnuvaya götürülmedi ve iki yıl sonra milli takımdan emekli oldu. Ama 89 maçta attığı 55 golle hala Japon milli takımının en golcü ikinci futbolcusu konumunda.Avrupa'daveiçin de top koşturan ve ikincisinin 1999'da Hırvat ligi şampiyonu olmasında rol oynayan Kazu, 2005'te 38 yaşındayken transfer olduğu Yokohama FC'nin formasını 200'den fazla kez terletti., sadece 2007'de birinci ligde oynayabildi. Ama Kazu, diğer takımların formalarıyla da attığı toplam 139 golle birinci ligde gelmiş geçmiş en golcü 6. futbolcu unvanına sahip.Pek çok dünya yıldızıyla birlikte top koşturmuş olan Kazu,ve Türk milli takımının eski yıldızıile de 2004'te'nıntakımında birlikte oynadı.