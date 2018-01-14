54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor

Nazlı Erdol

’dekigrubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri,'ın Afrikalı göçmenlere yönelik sözleri üzerine dün'ta acil toplantı düzenledi. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.Bildiride, Trump'ındaki bir toplantıda, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla kullandığı "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" ifadesinin 'skandal ve ırkçı' olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi."ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir" ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.Öte yandan Afrika ülkelerivebaşta olmak üzere birçokülkesinde ABD büyükelçileri, Trump'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.