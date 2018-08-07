55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı

Afişte bu yıl başrolde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte Antalya halkı yer alıyor. Geçen yıl festivalin simgelerinden biri olan geleneksel korteje katılan onbinlerce Antalyalı ve o anın ölümsüzleştirildiği fotoğraf, festival afişinin ana temasını oluşturuyor.

Festivalin teması ‘İNSAN’

Afişinde festivalini sahiplenen Antalya halkının yer aldığı Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl tema olarak da ‘İNSAN’ odaklı bir çerçeve sunacak. Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık bağlamında dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ortak hikayeleri anlatan filmler ‘Çağdaş Masallar’ başlığı altında izleyici ile buluşacak.

55. yılda 55 Film

Genel Sanat Danışmanlığı’nı Mirsad Purivatra’nın, Artistik Direktörlüğü’nü ise Mike Downey’in üstlendiği Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl Türkiye’den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak. Cannes, Berlin gibi önemli dünya festivallerinde büyük ödül almış filmler, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.



