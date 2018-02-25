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5G'den veri merkezleri nasıl etkilenecek?

2020 yılında tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de geçmesi beklenen 5G mobil altyapısının ortaya çıkaracağı geniş bant erişimdeki artış, veri merkezlerinin altyapılarının yenilenmesine sebep olacak

5G'den veri merkezleri nasıl etkilenecek?
Radore, devam eden Kış Olimpiyatları’nda denemeleri yapılan 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla veri merkezi sektörünün nasıl değişeceğini ve nasıl tedbirler alınması gerektiğini açıklıyor.
Hem dünyada hem de ülkemizde mobil veri trafiği hızla artıyor. Kullanıcıların çoğu artık mobil cihazlarından internete giriş yapıyor. Türkiye’de aktif olarak 4.5G kullananların sayısı 24,9 milyona ulaşırken, M2M abone sayısı 4,2 milyonu aştı. BTK’nın açıkladığı tahminlere göre, 5G teknolojisi 2020 yılında Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak ve mobil teknolojilerde çok önemli bir sıçrayış yaşanacak.
Veri merkezlerinin de bu gelişim karşısında hazırlıklı olması gerektiğini dile getiren Radore Veri Merkezi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “5G ile birlikte gecikme süreleri 1 milisaniyenin altına inecek. Bununla birlikte kapasite artacak ve otonom araçlardan akıllı şehirlere, bağlantılı cihazlardan daha verimli bir iş yaşamına kadar birçok değişiklik gözlenecek. Bu gelişmelerin tamamı veri merkezlerinin yükünü artıracak. Yapılan tahminlere göre 2019 yılında, veri merkezi trafiği 10 Zettabaytın üzerine çıkacak” dedi.

Bu etkileyici artışa dikkat çeken Akyol, veri merkezlerinin alması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:
  • Ağ altyapısı genişletilmeli. Veri merkezi altyapılarının bu ölçekte bir veri akışına hazır olması için kapasitelerin artırılması ve otomasyona açık olması gerekiyor.
  • Ağ anahtarları yenilenmeli. TIER III standartlarının da ötesine geçerek sunucuların bağlantı noktaları elden geçirilmeli. Şimdiden 25GbE ve 100GbE ağ anahtarlarına geçişlerde artış görülürken, her bir çeyrek dönemde yüzbinlerce cihaz temin ediliyor.
  • Alternatifli fiber altyapısı kullanılmalı. Artan geniş bant ihtiyacını karşılamak için birçok farklı kaynaktan fiber bağlantı alınmalı.
  • NFV teknolojisine geçilmeli. Daha esnek ve akıllı altyapılar için Telekom operatörlerinin de ağ fonksiyonu sanallaştırma (NFV) sistemlerine geçmesi ve bu teknolojilerin yaygınlaşması gerekiyor. Bu teknoloji ile ağ fonksiyonlarını yerine getiren donanımların da sanallaştırılmış bir hizmet olarak verilebilmesi mümkün kılınıyor.
3 farklı internet servis sağlayıcısı ile TNAP üzerinden 7 farklı servis sağlayıcısı ile peering’i bulunan Radore’de bağlantı birebir yedekli ve toplam 1,6 Tbit/s kapasiteli Brocade NetIron XMR 16000’ler ile gerçekleştiriliyor.  


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