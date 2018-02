5G'li telefonlar seneye

Haber Merkezi

Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nin ana konusu 5G oldu. Yani artık yazılım donanımın önüne geçti. Dünyadaki tüm elektronik cihazlar birkaç yıl içerisinde birbiriyle hiç bir gecikme yaşamadan iletişime geçecek. 5G'nin küresel çapta orta vadede en az 22 milyon kişiye iş fırsatı sunması bekleniyor.Türkiye’nin de 2020’den önce 5G’ye geçmesi öngörülüyor. 5G'nin normal yaşantıyı nasıl etkileyeceğinden faturalara nasıl yansıyacağına, fabrikaların geçireceği evrimden kapsama alanına kadar merak edilen her şeyi Huawei Çözüm ve Satış Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Henry Ming Posta'ya anlattı.5G, daha fazla kapsama alanı, daha fazla hız ve düşük gecikme süresi sağlayacak bir ağ teknolojisidir. 500 MB’lik büyük sunumları meslektaşlarınızla anında paylaşmayı hayal edin ya da evde keyif yaparken, Full HD bir filmi birkaç dakika yerine birkaç saniye içinde indirdiğinizi...5G sadece yeni bir mobil şebekesi olmayacak; yeni dünyanın teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir altyapı sunacak.Burada 3 ana özellik ön plana çıkıyor. Bu bileşenleri; 'daha yüksek bant genişliği', 'daha yüksek sayıda ve yoğunlukta IoT (nesnelerin interneti) bağlantısı' ve 'daha düşük gecikme aralığı' olarak söyleyebiliriz.Daha yüksek bant genişliğini şu şekilde özetleyebiliriz; 3G ile 384 kbps seviyesinde hızlara ulaşmışken, 4G ile 100 Mbps ve 4.5G ile 300 Mbps a ulaşıldı. Şimdi 5G ile Gigabit çağı başlıyor. 10 Gb hatta yapılan ticari testlerde 70 Gbps seviyeleri elde ediliyor. Daha düşük gecikme aralığı ile anlatılmak istenilen ise, 4G’de 50 milisaniye olan gecikme aralığı, 5G ile 1 milisaniyenin altını zorluyor yani 50 kat daha düşük gecikme aralığı sunuyor.5G standardizasyon süreci yolunda gidiyor ve bazı operatörlerin talepleri nedeniyle süreç biraz hızlandı. 5G standardizasyonunun ilk aşaması 3GPPP tarafından tamamlandı.5G New Radio standardına sahip ilk 5G şebekeleri 2018’de piyasaya sunulacak. 5G modelinin küresel birleşik standartlarını belirlemek, ölçekli ekonomik etkinin ve küresel kabulün temeli olacak. Değişik gelişme seviyeleri, farklı ülkelerde ve bölgelerde farklı hizmet gereksinimlerini ortaya çıkarıyor.Ayrıca telekom operatörlerinin, 5G piyasasının konumlandırılması ve uygulanması ile ilgili farklı endişeleri ve düşünceleri söz konusu.5G standardizasyonunun birinci fazı, ağırlıklı olarak eMBB kullanım durumlarına odaklanır release 15’te biter. İkinci faz ise IMT-2020'nin tüm gereksinimlerini karşılamayı ve release 16'da tamamlanmayı amaçlıyor. 5G standartları, uzun vadede servis geliştirmeyi desteklemek için ileri uyumluluk ve gelecek odaklı ağ mimarileri içeriyor.5G New Radio (5G NR), 5G için geliştirilen tamamen yeni bir hava arayüzüdür. 5G NR, 5G’nin çeşitli spektrumlarda kapsayacağı çok çeşitli hizmetleri, cihazları ve kurulumları desteklemek için baştan aşağı geliştiriliyor.5G şebekesi, dilimleme yöntemini kullanarak çeşitli hizmetleri destekleyecek. Farklı durumlarda farklı tarifeler olacak. Son kullanıcı açısından baktığımızda fazla bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak özellikle sürücüsüz araç, VR/AR ve benzeri pek çok sektör, tüm BİT sektörü için yepyeni bir ekonomi yaratacak.Huawei’nin 5G uyumlu tüketici cihazları 2018’den itibaren satışa sunulacak. İlk aşamada eviçi erişim cihazları üretilecek. Ardından 2019’da piyasaya 5G akıllı telefonlar çıkacak.Yapılan araştırmalara göre, 2021 yılına kadar 100 milyon 5G özellikli telefonun satılması öngörülüyor. Huawei, geleceğin ağ teknolojisindeki bu büyük değişime en büyük katkıyı sağlayan oyunculardan biri olacak.5G, akıllı şehirler kurmanın temel altyapısını sağlayacak. Bu da mobil şebeke performansını ve kapasite gereksinimlerini en uç noktalara taşıyacak. Düşük gecikme süresi ve son derece yüksek güvenilirlik, mobil endüstriyel otomasyon, araç bağlantısı ve diğer IoT uygulamaları için temel gereklilik oluşturuyor.5G ile daha yüksek sayıda ve yoğunlukta IoT cihaz bağlantıları sağlanacak. 4G ve 4.5G de limitli sayıda bağlantı sağlanabilirken, 5G ile bir kilometrekare alanda 1 milyon IoT cihazın bağlantısı sağlanabilecek.5G’nin getirecekleri, geleceğin fabrikalarının kurulmasında önemli bir katalizör olacak. Bu sadece mobil genişbant ağlarının gelişimi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yeni iş modelleri için gerekli olan birleşik iletişim platformunu oluşturacak ve mevcut iletişim teknolojilerinin eksikliklerini giderecek.Son dönemlerde hızla artarak büyüyen akıllı şehirler ve IoT uygulamaları çok daha yoğun ve yüksek bant genişliğinde uygulamaları beraberinde getiriyor.Şehirlerde her 200 metrede 4K destekleyen video kameralar konumlandırılıyor. Evlerde ve iş yerlerinde, dün kendi halinde duran makineler internete bağlanır duruma geldi.2023 yılında 1 milyar IoT cihazına erişilecek. Tüm bu yüksek sayıda bağlantılı cihazları birbirine bağlamak ve yüksek bant genişliği gerektiren cihazlardan veri toplamak; mevcut şebeklerle mümkün değil. 5G bu yapılara çözüm olarak doğuyor.Japonya, 2020 olimpiyat oyunlarında altyapı şebekesi olarak 5G’yi konumlandıracak. Üçüncü Sanayi Devrimi sırasında elektronik ve bilgi teknolojisinin uygulanması otomasyona imkân sağladı.Dördüncü Sanayi Devrimi ile akıllı sürüş, akıllı üretim, bulut bilişimi, yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin ortaya çıkması, 5G için daha fazla gereksinim doğurdu. 5G şebekeleri, her yerde 100 Mbps’lik kullanıcı deneyimi, milisaniye seviyesinde ultra düşük gecikme süresi sağlıyor.5G, 12,3 trilyon dolar küresel ekonomik genişleme, 22 milyon iş fırsatı ve 200 milyar doları aşacak yıllık yatırıma olanak sağlayacak. 2020 yılından 2035 yılına kadar 5G’nin ortalama her sene dünya çapında Gayri Safi Milli Hasıla’larda yüzde 0.2 oranında bir artış bekleniyor.5G teknolojisi sayesinde bodrum katlardaki elektrik su sayaçlarını daha kolay kullanabilmek mümkün olacak. Saatte 100 km hızla giden bir aracın dur emrini aldıktan sonra eylemi başlattığı süre aralığında kat ettiği mesafe 4G ile 1.4 metre, 5G kullanılması durumunda ise 2.8 cm olacak.Ayrıca günümüzde her noktaya karasal olarak fiberle ulaşmak mümkün değil ve bu uygulamalar yüksek bant genişliği gerektiriyor. Daha dün 4K televizyon yayınlarını konuşurken, yerini 8K’ya bırakmaya başladı bile. Her bir bağlantının 50Mbps’e ihtiyaç duyduğu yayınlar evlerde ve cihazlarda gereksinim haline geldi.VR (Sanal gerçeklik) ve VR’ye bağlı oyunlarda hızlı bir artış gözlemleniyor. Her bir bağlantı 5-8Gbps gerektiriyor. Yüksek hızlı trenlerde ve araçlarda handover’in (ağ hücreleri arası geçiş) yapılması zorlaşıyor. Ülkeler artık bilgi teknolojileri dönüşüm stratejilerini 5G platformu üzerine kurguluyorlar.5G’nin en belirgin özelliklerini; 10 Gbps’a kadar veri hızı (4G ve 4.5G şebekelere göre 10 ila 100 kat iyileşme), 1 milisaniyelik gecikme, 3 kat spektrum verimliliği, 1M cihazlar/ KM kare ve ortalama olarak kullanıcılar için 100 Mbps veri hızı şeklinde sıralayabiliriz.5G yalnızca telefonlara bağlantı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda otomobillere, makinelere, sensörlere, aksesuarlara ve başka birçok cihaza bağlantı imkanı sağlayacak. Farklı amaç ve kabiliyete sahip farklı cihazlar olacak ve tabii ki hepsinin de farklı maliyetleri söz konusu olacak.