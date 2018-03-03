5G önümüzdeki yıl geliyor

Adem Özdoğan

Bildiğiniz gibi 2019, mobil ağ iletişim teknolojisinin yeni nesli,yılı olacak. Amerikalı operatörlerin erken davranmak için birbirleriyle yarıştığı yeni teknoloji,yılların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanıyor. Artan internet kullanımı ve cihaz sayısıyla birlikte artan talebe, günümüzteknolojisi cevap veremez hale geleceği için, bu talebe karşılık vermek gerekiyor.Bir süredirilk kez kullanıcılarla test edileceği ilan edilen yeni teknoloji, gerçekten geliyor. Amerika’nın 4 operatöründen biri olan2019’un ilk yarısındaveiçin 5G benzeri özelliklerin kullanıma sunulacağını söyledi. Bu üçlünün ardındanveda denemeler yapılacak.Bir süredirkapsama alanı yatırımlarına hız veren operatör,ilk kez kullanıcılarla deneyenlerden birisi olacak. Kullanıcıların bunu test edebilmeleri için de,Snapdragonmodemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu mobil modem 5G özelliklerine sahip ilk modem olabilir.vegibi çözünürlükler ,gözlükleri,internetle bağlantı kurabilenTüm bunlarbirer standart haline gelecek ve internet ihtiyacı arttıkçabuna karşılık veremez hale gelecek.ile artan talebe hem hız, hem de kapsama kapasitesindeki artışlarla cevap gelecek. Önümüzdeki yıl kullanıcılarla yapılacak olan testlerin ardından, birkaç yıl içinde bu teknolojiyide görme şansımız olacak.