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5G önümüzdeki yıl geliyor

Hala süren uzun çalışmaların ardından, Amerikalı operatör Spring, 5G’yi önümüzdeki sene 6 büyük ABD şehri için kullanıma açacağını belirtti.

5G önümüzdeki yıl geliyor
Bildiğiniz gibi 2019, mobil ağ iletişim teknolojisinin yeni nesli, 5G’nin yılı olacak. Amerikalı operatörlerin erken davranmak için birbirleriyle yarıştığı yeni teknoloji, 2020’li yılların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanıyor. Artan internet kullanımı ve cihaz sayısıyla birlikte artan talebe, günümüz 4G teknolojisi cevap veremez hale geleceği için, bu talebe karşılık vermek gerekiyor.

Bir süredir 2019’da ilk kez kullanıcılarla test edileceği ilan edilen yeni teknoloji, gerçekten geliyor. Amerika’nın 4 operatöründen biri olan Spring, 2019’un ilk yarısında Chicago, Dallas ve Los Angeles için 5G benzeri özelliklerin kullanıma sunulacağını söyledi. Bu üçlünün ardından Atlanta, Houston ve Washington’da da denemeler yapılacak.

Bir süredir Amerika’da kapsama alanı yatırımlarına hız veren operatör, 5G’yi ilk kez kullanıcılarla deneyenlerden birisi olacak. Kullanıcıların bunu test edebilmeleri için de, Qualcomm’un Snapdragon X50 modemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu mobil modem 5G özelliklerine sahip ilk modem olabilir.

6K ve 8K gibi çözünürlükler , sanal gerçeklik gözlükleri, robotlar, internetle bağlantı kurabilen ev eşyaları… Tüm bunlar 2020’li yıllarda birer standart haline gelecek ve internet ihtiyacı arttıkça 4G buna karşılık veremez hale gelecek. 5G ile artan talebe hem hız, hem de kapsama kapasitesindeki artışlarla cevap gelecek. Önümüzdeki yıl kullanıcılarla yapılacak olan testlerin ardından, birkaç yıl içinde bu teknolojiyi ülkemizde de görme şansımız olacak.
 

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