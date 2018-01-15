6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

KİRLİLİĞİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ EGZOZ

6.3 MİLYON ARAÇ MUAYENE YAPTIRMADI

Adem Özdoğan

Bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 206 lira ceza gönderecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi.PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Mustafa Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Mustafa Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.