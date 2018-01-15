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6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet’ten listeyi aldı, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300 bin araç tespit etti

6.3 milyon araç sahibine ceza yolda
Bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 206 lira ceza gönderecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi.
 

KİRLİLİĞİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ EGZOZ


PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Mustafa Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.
 

6.3 MİLYON ARAÇ MUAYENE YAPTIRMADI


Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Mustafa Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.
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