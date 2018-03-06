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6 Afrin kahramanı aynı karede

Afrin harekatında 1 mart’ta şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı kerede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı

6 Afrin kahramanı aynı karede

HEPSİ AYNI BİLİKTEN


Mehmetçik, Afrin harekatında en ağır kaybı 1 Mart’ta yaşamıştı. 1083 rakımlı Keltepe’de tünellere saklanıp pusu kuran teröristler, 8 askerimizi şehit etmişti. Pusuya düşen jandarma komandoların Afrin’e gitmeden önce İzmir Bornova’daki birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.


SIRTINDA TAŞIDI AMA...


Fotoğrafta, şehitler Mustafa Ozan Gökçe, Rıdvan Çevik ve Mehmet Dinek art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin sağda üstte, Burhan Açıkkol ise solda üstte yer alıyor. Çatışmada büyük kahramanlık örneği gösteren ve yaralı halde arkadaşı Mustafa Ozan Gökçe’yi sırtında taşıyan Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağ altta görülüyor.

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