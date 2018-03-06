6 Afrin kahramanı aynı karede

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SIRTINDA TAŞIDI AMA...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad itiraf etti

Büyük şüphe! 8 şehidin verildiği çatışmada hainlere istihbarat mı verildi?

İdil Janet Demiray

Mehmetçik, Afrin harekatında en ağır kaybı 1 Mart’ta yaşamıştı. 1083 rakımlı Keltepe’de tünellere saklanıp pusu kuran teröristler, 8 askerimizi şehit etmişti. Pusuya düşen jandarma komandoların Afrin’e gitmeden önce İzmir Bornova’daki birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.Fotoğrafta, şehitler Mustafa Ozan Gökçe, Rıdvan Çevik ve Mehmet Dinek art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin sağda üstte, Burhan Açıkkol ise solda üstte yer alıyor. Çatışmada büyük kahramanlık örneği gösteren ve yaralı halde arkadaşı Mustafa Ozan Gökçe’yi sırtında taşıyan Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağ altta görülüyor.