6 Ağustos Pazartesi altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) Haftanın ilk işlem gününde altın piyasalardaki hareketlilikle beraber günü yükselişle tamamladı. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 201 liradan satıldı. Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yatırımcısı altınla ilgili olan gelişmeleri merak ediyor