6 Ağustos Pazartesi altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Haftanın ilk işlem gününde altın piyasalardaki hareketlilikle beraber günü yükselişle tamamladı. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 201 liradan satıldı. Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yatırımcısı altınla ilgili olan gelişmeleri merak ediyor
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 6 Ağustos 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 201,50 liradan alınan gram altın 201,70 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
649 liradan alınan yarım altın 659 liradan ve 325 liradan alınan çeyrek altın 330 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 328 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 349 liradan, 183,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 187,50 liradan, bin 298 liradan, tam altın bin 318 liradan, satıldı.
BORSADA SON DURUM
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,50’lik düşüşle tamamladı.
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