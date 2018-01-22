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6 bin TL maaşla eleman bulunamıyor

Kalifiye eleman bulamadığı için pek çok makine sanayicisi kepenk indirmeye başladı. Pazarın en güçlü oyuncularından Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu “6 bin TL maaş veriyoruz. Sırf bu sorunu çözmek için eğitim akademisi bile kurduk” dedi. Hazırlayan: Murat GÜLDEREN

6 bin TL maaşla eleman bulunamıyor
Üretim ve sanayide nitelikli eleman sorunu hızla büyüyor. Sadece bu yüzden bile onlarca sanayicinin üretimi durdurmak zorunda kaldığını belirten Tezmaksan Genel Müdürü  Hakan Aydoğdu “Yetişmiş CNC operatörü bulmak neredeyse imkansız.

Öyle ki yetişmiş bir CNC operatörün maaşı 6 bin liraları buluyor” dedi.  Bu sorunu çözmek adına Tezmaksan Akademi’ adında bir eğitim kurumu kurduklarını anlatan Aydoğdu 'Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye işi sevdirmek, meslekleri konusunda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak adına eğitim verildi. Toplamda 500’ün üzerinde öğrenci ve 50 öğretmene eğitim verildi' dedi.
 


OKULLARI GEZİYORUZ


CNC İşleme Merkezi eğitimine Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilgili bölüm öğretmenlerinin katıldığını ifade eden Hakan Aydoğdu  “CNC ve kod üretme, parça işleme, makina kullanımı gibi konularda eğitim alan öğretmenler, ayrıca CNC tezgahlarının başında pratik de yaptılar” diye konuştu. 


Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu
 

ÖĞRETMENLERLE YAKIN TEMAS 

 
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine Teknolojileri Alan Şefi Ali Göztürk ise “Tezmaksan Akademi’de aldığımız eğitim, bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi pekiştirme imkanı sundu.

Öğrendiklerimi, öğrencilerime aktarmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu. Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ercan Karagöz de “Üniversitede gördüğümüz konuların üzerinden geçme fırsatımız oldu. Teknoloji sürekli yenilenip güncellendiği için eksik kalmıştık. Bu eğitim ile günceli yakaladık. Kendimize güvenimiz geldi” açıklamasında bulundu.
 


MESLEĞİ SEVMİYORLAR


Hakan Aydoğdu mesleğe yeni başlayan bir operatörün 2 bin TL maaş aldığını belirterek, iyi bir operatörün maaşının 5-6 bin TL'ye kadar çıktığını söyledi. Aydoğdu, ''Çocuklara sanayiyi doğru anlatırsak onların da mesleğini seveceğini düşünüyoruz. Mesleklerini severlerse işin niteliği artar. Böylece sorun da çözülür'' dedi.
 


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