6.kattan düştü hayatta kaldı ama tedavisi için 600 bin lira gerekiyor



MELİSA 6,5 AY SONRA GÖZÜNÜ AÇTI



YÜZDE 70 DÜZELME ŞANSI VAR



İYİLEŞMEYE BAŞLADI, TEDAVİ YARIDA KALIRSA EN BAŞA DÖNEBİLİR

’da yaşayan Mirbay ve Sevda çiftinin kızları, 5 yıl önce oturdukları binanın 6. katındaki evinin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan ve yaşama ihtimali verilmeyen Melisa, 6,5 ayın sonunda yoğun bakımda gözlerini açtı, fakat fiziksel engelli kaldı. Kızının iyi olması için uğraşan aile, İbrahim Tatlıses’in doktorları Prof. Dr. İlhan Elmacı ve Serdar Dağ’a ulaştı. Doktorlar, yoğun bir fizik tedavi ve kök hücre nakli ile Melisa’nın yüzde 70 oranında düzelme ihtimalini söyledi. 5 senelik süre zarfında aile tedavi için ev ve dükkanını satarak kızının iyileşmesi için mücadele etti. Son olarak dönemin Elazığ şuan ki Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun başlattığı kampanya kapsamında 140 bin lira toplandı. Kendi imkanları ve toplanan paralarla kızlarının tedavisini bugüne kadar sürdüren aile, paranın bitmesiyle aylık ortalama 25 bin liralık gideri karşılayamaz duruma geldi. Genç kızın tedavi olması için yaklaşık 600 bin liraya ihtiyaç olduğu, 2 hafta içerisinde bırakılan tedaviye başlanılmaması halinde ise tekrar başa dönülmüş olacağı belirtildi.Kızının 6. kattan düştüğünü belirten anne Sevda Çağrıbay, “Melisa sağlıklı, yürüyen, koşan hayat dolu cıvıl cıvıl bir kızdı. Lise başlarından 6. katın balkonundan düştü. Ondan sonra Melisa'nın hayatı komple değişti. Şuan yatalak, konuşamayan, yürüyemeyen, kollarını kullanamayan birisi. Ama hiç umudumuzu kesmedik. Sürekli mücadele ettik. Melisa’nın yoğun bakım süresi 6,5 ay sürdü. Fırat Üniversitesi Anestezi yoğun bakımında yattı. Doktorlarımız bize 6,5 ay içerisinde 3 kelimeden fazla bir şey söylemedi. Tüm doktorlar yapacakları bir şeylerinin olmadığını anlattı. Üniteden çekelim çocuğu kurtaralım dediler. Bunu hiçbir şekilde kabul etmedim. Hiçbir annenin düşüneceğini zannetmiyorum. Çünkü çıkmadık candan umut kesilmez. Melisa onu gerçekleştirdi. Kızım gözünü açtı” dedi.İbrahim Tatlıses’in doktoruna ulaştıklarını vurgulayan Çağrıbay, “Ne yapabilir diye sordum. Nörolojik hastalarda muayene çok önemli dedi. Uçak ambulansla gördük. Gidince hocamız çok ilgilendi. Yaşının genç olmasından dolayı başlanacak tedavilere düzeleceğini söyledi. Tedavi süresince elde avuçta ne varsa harcadık. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Geçen yıl bu tarihlerde Vali Murat Zorluoğlu’nun yanına gittim. Melisa için kampanya başlattı. 2 yıllık bir kampanya ama tedaviler pahalı. Aylık 23- 25 bin lira para ödüyoruz. Kampanyada 140 bin liraya ulaştık. Allah herkesten razı olsun. Ama kızımın kök hücre nakli ve fizik tedavinin olması gerekiyor. Melisa günde en az 5-8 saat arası yoğun bir fizik tedavi alması gerekiyor. Doktorumuz fizik tedavi ve kök hücre nakli ile yüzde 70 verdiği bir garantisi var. Benim gibi olmaz diyor. Ama yüzde 70 demesi konuşması, kolunu kullanması demektir” diye konuştu.Kızının şu anda destekli olarak yürümeye başladığını dile getiren Çağrıbay, “140 bin lira ile günde 8 saat tedavi görüyordu. Elazığ’dan gittiğimizde sol tarafından hiç his yoktu. Şuan hisleri başladı ve destekli bir şekilde yürüyor. Ancak kızımın tedaviye ihtiyacı olduğunu ve 3 hafta ara verebileceğimizi söylediler. 3 haftadan sonra tedaviye başlamasak tekrar sil başa dönebiliriz. Sürekli ara vermeden tedavi görmemiz gerekiyor. Herkes bir anne ve Allah kimseye yaşatmasın. Duyarlı insanlardan ve devlet büyüklerinden kızım için yardım istiyorum. Kimseden para talep etmiyorum. Melisamın tedavisi ve Allah rızası için yardım bekliyorum. 600 bin lira ile tedavisin mümkün olduğunu söylüyorlar. Buradan sadece yardım istiyorum. Bu sonuçta genç bir kızı hayatı” diyerek içinde bulunduğu durumu aktardı.