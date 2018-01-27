6 milyon liralık kobra zehiri ile yakalandılar (Kobra zehiri ne için kullanılır?)

RUSYA’DAN GETİRMİŞLER

KOBRA ZEHİRİ NEDİR?

KOBRA ZEHİRİ NE İŞE YARAR?

Senim Tanay

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacele Şubesi ekipleri, şüpheli 4 kişinin tüp içerisinde bulunan sıvı bir maddeyi satmaya çalıştıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri takibe aldı.Yapılan takibin ardından polis, şüpheli otomobili Belh Kavşağı’nda durdurdu. Otomobilde bulunan şüpheliler Abdullah K. (35), Mehmek K. (40), Ahmet Ç. (63) ve Mehmet Arif A. (49) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir çanta içerisinde 596 tüp kobra zehri ele geçirildi.Emniyet'te şüpheliler ilk ifadelerinde zehiri 2 gün önce İstanbul’dan getirdiklerini, burada kozmetikçilere satmaya çalıştıklarını ancak satamadıklarını söyledi. Şüpheliler daha sonraki polis sorgusunda ise zehri 5-6 yıl önce İstanbul’daki ortaklarıyla kaçak yollarla Rusya’dan ülkeye getirdiklerini, zehiri Konya’daki bir aracıya satacaklarını ve onun da zehri yurt dışına çıkaracağını söyledikleri öğrenildi. Zehirin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi.Kobra zehirinin büyük bir bölümü protein ve polipeptitlerden oluşmaktadır. Kobra zehiri, yılanın gözlerinin arkasında yer alan tükürük bezlerinde üretilir. Yılan, avını ısırdığında 8-10 mm civarında olan dişleri ile ısırdığı yara kısmından zehirini içeriye enjekte eder.Kral kobra zehiri, nörotoksiktir ve saldırdığı kişinin doğrudan merkezi sinir sistemine etki eder. Hızlıca şiddetli bir acı başlar ve zehir bulanık görüş, vertigo, uyku hali ve felç gibi durumlara yol açar. Zehirin etki ettiği ilerleyen dakikalarda kardiyovasküler çöküş meydana gelir ve saldırıya uğrayan kişi komaya girer. Son aşamada ise solunum yetmezliği ile birlikte ölüm meydana gelir.Bir insanı kısa sürede öldürebilen kobra zehiri sağlık ve diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Öldürücü özelliği bulunsa da, kobra zehiri günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.