6 milyon öğrenciye 'Okul Sütü' dağıtılacak

İHALE İKİ KEZ İPTAL EDİLDİ

FARKINDALIK KAZANDIRILACAK

Senim Tanay

Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları öğrencilerine 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtımı yapılacak.Program kapsamında 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı 5 Şubat Pazartesi günü 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte başlayacak.Okul sütü için geçen yıl 25 Ekim ve 28 Kasım’da yapılan ihaleler, isteklilerin verdikleri tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince iptal edilmişti.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 254 milyon 368 bin 800 kutu sütün alımı için düzenlenen son ihale 14 Aralık’ta pazarlık usulüyle yapılmıştı.Programın amacının öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca,dedi.