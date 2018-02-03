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6 milyon öğrenciye 'Okul Sütü' dağıtılacak

Öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen Okul Sütü Programı kapsamında 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye süt dağıtılacak. Dağıtım, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak

03 Şubat 2018, Cumartesi 13:22
6 milyon öğrenciye 'Okul Sütü' dağıtılacak
Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları öğrencilerine 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtımı yapılacak. 

Program kapsamında 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı 5 Şubat Pazartesi günü 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte başlayacak.

İHALE İKİ KEZ İPTAL EDİLDİ

Okul sütü için geçen yıl 25 Ekim ve 28 Kasım’da yapılan ihaleler, isteklilerin verdikleri tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince iptal edilmişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 254 milyon 368 bin 800 kutu sütün alımı için düzenlenen son ihale 14 Aralık’ta pazarlık usulüyle yapılmıştı.

FARKINDALIK KAZANDIRILACAK

Programın amacının öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca, "Aynı zamanda aileler ve öğretmenler için sağlıklı koşullarda süt tüketiminin önemine yönelik farkındalık kazandırılmış olacak. Bu nedenle Okul Sütü Programı’nın geleceğin yetişkinlerine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz" dedi.


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