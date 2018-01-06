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6 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Her hafta yüz binlerce vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. İşte kazandıran numaralar

06 Ocak 2018, Cumartesi 21:29
6 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Sayısal Loto sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. Geçen hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

İşte bu haftaki çekilişte kazandıran numalar

3, 10, 30, 32, 39, 46


GEÇEN HAFTA SONUÇLARI


Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta (1103. hafta) çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 759 bin 551 lira sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden satın aldığı bildirildi. Kazandıran numaralar ise 03 - 06 - 19 - 35 - 38 - 41 olarak açıklandı.


SAYISAL LOTO NEDİR


İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.


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