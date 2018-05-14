6 siyasi partiden seçimlerin tekrar edilmesi çağrısı

PARTİLER BİR ARAYA GELDİ

IKBY’de muhalefetin başını çeken Goran (Deşim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Demokrasi ve Adelet için Koalisyon, İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizotnava) ve Kürdistan Komünist Partisi’nin üst düzey yetkilileri, seçimlere hile karıştırılıp, oyların çalındığı iddialarını görüşmek için Yekgirtu’nun Erbil’deki parti merkezinde bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Basına kapalı toplantının ardından Yekgirtu lideri Salahaddin Bahaddin, açıklamalarda bulundu. Bahaddin, seçimlerde kullanılan elektronik sistemin, planlı ve organize bir şekilde usulsüzlük yapılmak için önceden programlandığını iddia etti.

SEÇİM SONUÇLARININ REDDETTİLER

Kesin olmayan il seçim sonuçlarını tamamen reddettiklerini belirten Bahaddin, seçimlerin tekrar edilmesi çağrısında bulundu. Seçimlerde oyların çalındığını iddia eden Bahaddin, yeni seçimin Erbil, Duhok, Süleymaniye’nin yanı sıra Kerkük gibi diğer tartışmalı bölgelerde yapılmasını istediklerini ifade etti.

YÜKSEK SEÇİM KOMİSYONUNA ÇAĞRI

Hakları ellerinden alınan siyasi partiler olarak, şiddetten uzak tüm yasal, siyasi ve medeni önlemleri yerine getireceklerini vurgulayan Bahaddin, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun da taleplerine ivedi bir şekilde kulak vermesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Irak genelinde cumartesi günü yapılan seçimlerde, IKBY ve Kerkük’teki bazı siyasi partiler seçimlere hile karıştırıldığını iddia edip, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (KYB) oylarını çalmakla suçlamıştı.





KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmet Pire ise hile ve usulsüzlük suçlamalarını reddedip, oyların tekrar sayılabileceğini belirtmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi öncülüğündeki Vataniyye Koalisyonu tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, yaşanan şiddet olayları ve şaibe iddiaları nedeniyle ülkede yapılan seçimlerin iptal edilip tekrar düzenlenmesi, Hükümet'in yeniden seçim yapılana kadar görevini sürdürmesi talep edilmişti.



