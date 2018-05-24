6. Ulusal Yayın Kongresi Sonuç Bildirgesi açıklandı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'da 10-11 Mayıs'ta düzenlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi'nin sonuç bildirgesi ile ön raporuna yer verildi.

Açıklamaya göre, kongrede ele alınan konular, daha önce toplanan 5 yayın kongresinin bütün konu başlıklarını da içine alacak şekilde belirlendi. Ayrıca diğer kongrelere ek olarak, yayıncılığın çalışma alanını oluşturan alanların tahkim edilmesi ve yeni kararlar alınması ile bir çerçeve oluşturulması amacıyla "okuma kültürü" de 6. Ulusal Yayın Kongresi'ndeki komisyon başlıklarına eklendi.

Bürokratlar, yayıncı ve yazar meslek birliklerinin temsilcilerinin de yer aldığı komisyonlarda ve Genel Kurulda dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında hazırlanan Sonuç Bildirgesi'nde 14 öneri yer aldı.

İNTERNETTEN YAPILAN SATIŞLARA 'YASAL DÜZENLEME' TALEBİ

Bildirgede, "Yayıncıların, özellikle vergi yükümlülüğünden doğan sorunları giderilmeli, KDV iadeleri, kağıttaki KDV oranları ve stopaj oranları konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yayıncılığı ilgilendiren bütün alanlarda da ihtiyaç haline gelen yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir." önerisi yer aldı.

Kamu kuruluşlarının yayıncılığın sınırlarına giren alanlarda yayın faaliyetinde bulunmaması, zorunlu olarak yapılan yayınlarda da ortak yapım anlayışının benimsenmesi gerektiği aktarılan bildirgede, "Devlet yayıncılıktan ziyade kütüphaneleri geliştiren ve güçlendiren, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, edebiyat üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir politika izlemelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnternetten yapılan satışlarla ilgili sıkıntılara de yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"İnternet üzerinden yapılan satış biçimleri, aşırı indirim gibi yayıncıları zorluklarla karşı karşıya bırakan uygulamalar için yasal düzenleme yapılmalıdır. Avrupa ülkelerinde tatbik edilen 'sabit fiyat' benzeri satış anlayışlarının ülkemize uyarlanması için gerekli çalışmalar hayata geçirilmelidir. Telif Hakları Yasası çıkarılmalı, yayın hakkını daha da güçlendirecek düzenlemeler yapılmalıdır. Yayıncılık standartları belirlenmeli, üniversitelerde yayıncılık sektörünün insan gücü kaynağını besleyecek bölümler açılmalıdır.

Ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve akademik yayıncılıkta Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve yayıncılar arasında yakın iş birliği ve ortak çalışma imkanları oluşturulmalıdır. Süreli yayınların karşılaştığı dağıtım ve satış sorunlarının aşılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çeviri faaliyetlerinin daha etkili yapılması için çevirmenlerin ihtiyacı bulunan alanlarda yasal düzenlemeye gidilmelidir. TEDA programının kapsamı, etkisi ve bütçesi artırılmalı; Türk edebiyatından çevrilen eserlerin tanıtımı için de gerekli tedbirler alınmalıdır."

"ÇOCUKLARIN KİTABA KOLAYCA ERİŞİMİ SAĞLANMALI"

Sonuç bildirgesinde yayıncılık sektörünün satış, pazarlama, dağıtım ve insan kaynakları konusunda yaşadığı sorunların çözümü için geniş kapsamlı ve kalıcı çözümler üzerinde planlamalar yapılması, tedbirler alınması gerektiği de aktarıldı.

Eğitim programlarından kentlerdeki kitapçıların yaygınlaştırılmasına kadar farklı teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "sayıları sevindirici bir şekilde artan ve yurt sathına yaygınlaşan kitap fuarları ve edebiyat etkinlikleri teşvik edilmeli, niteliklerinin artması için yerel yönetimler yönlendirilmelidir." önerisi getirildi.

Bildirgede, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik de şu öneriler yer aldı:

"Okuma kültürünün yaygınlaşması için, okuma ile ilgili bütün parametreleri kapsayacak şekilde çalışmalar yapılmalı; okul merkezli, kütüphane merkezli okuma faaliyetleri teşvik edilmelidir. Çocuk kitaplarında Türkçenin zengin ve doğru kullanımı ve görsel zenginlik gözetilmeli, çocukların kitaba kolayca erişimi sağlanmalıdır.

Yayıncının kitabı yayınlama, yetişkinin kitabı önerme, çocuğun ve gencin de kitabı seçme hakkı olduğu unutulmamalıdır. Çocuk yayıncılığının özel bir ihtisas gerektirdiği gerçeğinden hareketle her türlü çocuk okurun ihtiyaçlarını giderecek bir yayıncılık anlayışının yaygınlaşmasına destek olunmalıdır."

Bildirgede, "Sonuç olarak, yayıncılığımızın sektörel hacmi, ekonomik büyüklüğü, eser üretme kapasitesi ve becerisi sevindirici seviyeye gelmiştir. Ancak bunun yeterli görülmeyeceği, bu seviye ile yetinilmeyeceği de açıktır. Yayıncılığımızın ekonomik büyüklükte, basılan kitap sayısında ve yeni eser üretme kapasitesinde dünya ülkeleri arasında ilk 10'da yer alması amaçlanmalı ve alınan kararlar, yapılan çalışmalar, kamu ile yakın ve etkili iş birliği içinde bu vizyona göre yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN 'PİLOT UYGULAMA' ÖNERİSİ

6. Ulusal Yayın Kongresi komisyon raporlarının tamamında öne çıkan görüş, öneri ve tekliflerden oluşan metin de "ön rapor" olarak açıklandı.

Ön raporda, "Sektörel Yapı", "Yayın Hukuku ve Fikri Haklar", "Yayıncılıkta Devletin Rolü ve Kamu Yayıncılığı", "Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı", "Ders Kitapları ve Eğitim Yayıncılığı", "Akademik Yayıncılık", "Yayıncılık Standartları, Kütüphanecilik ve Derleme", "Süreli Yayıncılık", "Yayıncılıkta Satış ve Pazarlama", "Yayıncılığın Dünyaya Açılımı", "Çeviri Politikaları" ile "Okuma Kültürü" başlıkları altında öneri ve tespitler sıralandı.

Raporda, kağıt çeşitleri ve matbaa işlerindeki KDV ile kitap KDV'si arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi, yazar ve çevirmenlere yapılan telif ödemelerindeki yüzde 18 KDV'nin kaldırılması, kamu yayıncılığının özel sektörün rakibi olmaktan çıkması ve asli görevi olan yardımcı, kolaylaştırıcı misyonu üstlenmeye başlaması, dijital gelişmelere ayak uydurulabilmesi için yayınevlerine Ar-Ge desteği verilmesi, çocuk edebiyatı alanında lisansüstü programların açılması gibi öneriler yer aldı.

Ayrıca "Öğretim programları pilot uygulama sürecine tabi tutulmalı, müfredatın yayınlanmasından asgari bir yıl sonra uygulamaya geçirilmelidir. Yeni öğretim programına kademeli olarak geçilmeli, öğretim programlarında yüzde 30'dan fazla kazanım eklememesi durumunda güncelleme (revizyon) sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının tüm kontrol ve denetim mekanizmalarını hazırlayıp elinde bulundurarak, ders kitabı yayıncılığından kademeli olarak çekilmesi gerekmektedir." önerilerine de kongrenin ön raporunda yer verildi.

AA