6 yaşındaki Eylül Umutlu’ya cinsel istismarda bulunup öldüren cani hakim karşısında



AİLENİN AVUKATI: UYUŞTURUCU VERDİĞİ KESİN

NE OLMUŞTU?

Serap Belovacıklı

Yalova Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Kasten adam öldürme" suçlarından tutuklu bulunan sanık Murat Şahin Akyüz, Kocaeli Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Öldürülen Eylül Umutlu’nun ailesi, yakınları ve avukatları ile sanık avukatı salonda hazır bulundu.Sanığın jandarma ve savcılıktaki ifadelerinden bölümlerin okunduğu duruşmada ilk kez savunma yapan sanık Akyüz, daha önce yaptığı savunmayı aynen tekrarlamak istediğini söyledi.Akyüz, olay günü uyuşturucu madde kullandığını, küçük kızı öldürmesinin aklında olmadığını ileri sürerek, "İçtiğim uyuşturucu kanda çıkmıyor. Daha önce kullandığım uyuşturucu için söylediklerim doğrudur. Eylül’e uyuşturucu veya ilaç içirmedim. Bir süre psikiyatri ilaçları kullandım. Bir ay kadar kullandım. Bir süre kullanmadım. Davranış bozukluğum ve anksiyete bozukluğum varmış." dedi.Öldürülen Eylül Umutlu’nun ailesinin avukatı Erdem Keleş ise olayda sanığın yalnız olmadığını düşündüklerini söyledi.Sanığın "Kullandığım uyuşturucu madde kanda çıkmıyor" savunmasının doğru olmadığını vurgulayan Keleş, "Çocuğa uyuşturucu verdiği kesindir. Bu eylemi bilinçli yapmıştır. Bu cinayeti başından beri tasarladığını düşünüyorum" diye konuştu.Mahkeme başkanı, adli tıp raporunun beklenmesi için duruşmayı 22 Mart’a erteledi.Duruşmanın ardından adliye önünde basına açıklamalarda bulunan avukat Keleş, Bize göre sanık eylemi yalnız başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de gereken yasal prosedürleri başlatmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili müvekkillerimizle görüşeceğiz. Bizim beklentimiz; bu aşamadan sonra sanığın eylemi tasarlayarak yaptığı, daha önceden planladığı ortaya konulduğu için en yüksek dereceden ceza almasıdır. Beklentimiz bu yöndedir" dedi.Eylül Umutlu’nun babası Nurettin Umutlu ise "Sanığın, bir başkasının canını yakmaması için hiçbir aftan, hiçbir şeyde yararlanmamasını, müebbet cezası almasını istiyoruz" dedi.Koru beldesinde ikamet eden Umutlu ailesinin çocukları Eylül Umutlu (6), 31 Mayıs’ta kaybolmuş, 1 Haziran 2017’de Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulunmuştu. Eylül Umutlu’yu cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı Murat Şahin Akyüz, aynı gün jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Cumhuriyet Başsavcılığının, katil zanlısı Akyüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Yalova Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.