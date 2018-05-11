6 yaşındaki kız çocuğu polisi aradı: Annemi dövüyor

İtalya'da annesinin partneri tarafından dövüldüğünü gören 6 yaşındaki bir kız çocuğu polisi arayarak yardım istedi

6 yaşındaki kız çocuğu polisi aradı: Annemi dövüyor
Sicilya'nın Messina kentinde önceki sabaha karşı annesinin dövüldüğüne tanık olan çocuğun gözyaşları içinde "Yetişin annemi dövüyor" diye 'Polis İmdat' telefonunu araması üzerine polis müdahale etti.

İtalyan haber ajansları polisin 33 yaşındaki kadını bir avluda yaralı bir halde ve kanlar içinde bulduğunu bildirirken, İtalyan basınında olayı müdahale etmeden izleyen komşuları eleştiren yorumlar yer aldı.

Kadının 44 yaşındaki sevgilisinin olaydan sonra birlikte yaşadıkları evden, babası olduğu üç yaşındaki çocuğu da alarak kaçtığı anlaşılıyor.

Ancak daha sonra polis adamın bulunduğunu ve "aile üyelerine darp, yaralama ve kötü muamele" suçlamalarıyla gözaltına aldığını duyurdu.

Olaya tanık olup polise telefon eden babası farklı 6 yaşındaki kız çocuğu ise annesinin yanında ağlarken bulundu.
Kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

BBC Türkçe


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İran'da çok sert Cuma hutbesi: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek!

İran'da çok sert Cuma hutbesi: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek!
'Kuzey Kore artık habersiz füze fırlatmayacak'

'Kuzey Kore artık habersiz füze fırlatmayacak'
Japon vekil: Bekar kadınlar devlete yük olur

Japon vekil: Bekar kadınlar devlete yük olur
Peskov'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama: Rusya, saldırıların ardından her hakka sahip

Peskov'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama: Rusya, saldırıların ardından her hakka sahip
Endonezya'da volkan patladı

Endonezya'da volkan patladı
Almanya’nın Bavyera eyaleti dün sokağa döküldü

Almanya’nın Bavyera eyaleti dün sokağa döküldü
Enver İbrahim'e kraliyet affı hazırlığı

Enver İbrahim'e kraliyet affı hazırlığı
ABD: Çin ile görüşmelerde ilerleme var

ABD: Çin ile görüşmelerde ilerleme var
Guatemala, İsveç ve Venezuela büyükelçilerini ülkesinde istemiyor

Guatemala, İsveç ve Venezuela büyükelçilerini ülkesinde istemiyor
Hawaii Valisi, eyalette doğal afet durumu ilan edilmesini istedi

Hawaii Valisi, eyalette doğal afet durumu ilan edilmesini istedi
Iron Man'ın 325 bin dolarlık zırhı çalındı

Iron Man'ın 325 bin dolarlık zırhı çalındı