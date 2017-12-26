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60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek

696 sayılı KHK’da yer alan ‘tek tip kıyafet’ düzenlemesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren yaklaşık 60 bin tutuklu ve hükümlüyü ilgilendiriyor. Bunların 50 bini FETÖ davalarından. Tepkilere karşı cezaevlerinde güvenlik önlemleri de artırıldı

60 bin tutuklu ve hükümlü tek tip kıyafet giyecek
OHAL kapsamında yayımlanan son iki kanun hükmünde kararname (KHK) ile önemli değişikliklere imza atıldı. KHK’lardaki tartışma yaratan düzenlemelerden ‘Tek tik kıyafet’ uygulamasına göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle cezaevi dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyecek.
 

RENKLER BADEM KURUSU VE GRİ


Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre darbeye teşebbüs suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar “badem kurusu”; diğer terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar “gri” renkte göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyecek.
 

KADINLARIN ELBİSELERİNİN AYRINTILARI BİR AY İÇİNDE BELLİ OLACAK


Kadın tutuklu ve hükümlülerin giyecekleri elbiselerin renkleri erkek tutuklu ve hükümlülerle aynı olmakla birlikte, durumlarına göre kadınların elbiseleri farklı şekilde olabilecek. Kadınların elbiselerinin ayrıntıları bir ay içinde yayımlanacak yönetmelikte düzenlenecek. Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutuldu.
 

60 BİN TUTUKLU GİYECEK


Tek tip kıyafeti giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlandı. Hücre hapsi de verilebilecek. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik bir ay içinde çıkarılacak. Düzenlemenin 60 bin dolayında tutuklu ve hükümlüyü ilgilendirdiği öğrenildi. Bunların 50 bini FETÖ’den tutuklu ya da hükümlü. Söz konusu kıyafetler tekstil atölyesi bulunan cezaevlerinde mahkûmlarca üretilecek. Düzenlemeye yönelik tepkilere karşı cezaevlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.
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