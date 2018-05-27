60 milyon doları yanlışlıkla çöpe attı

Galler’de yaşayan yazılım uzmanı ve sanal para yatırımcısı James Howells’ın yaptığı dalgınlık 'büyük bir felaketle' sonuçlandı. ABD basını, Howells’ın milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’i çöpe attığını yazdı.

Howells, 2009 yılında yaklaşık 7.500 Bitcoin toplayan ve arkadaşlarıyla birlikte 1 hafta bilgisayar başında uğraştıktan sonra internet üzerindeki bu parayı bir şifreyle sakladı.

Karmaşık şifreleri unutmamak için bir harici hafıza kartı aldı ve burada depoladı. Günümüzde yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olan Bitcoin’e sahip olan adam bir gün evi temizlerken, iki tane harici bellek gördü. O gün yaşadıklarını, “Masamın çekmecesinde iki tane harici bellek vardı. Birinde şifreler vardı ve diğeri de boştu ama ben yanlışlıkla boş olanı atacağıma içinde şifrelerin olduğunu attım” sözleriyle anlattı.