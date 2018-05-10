Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu

Amasya’da yaşayan evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibi devlet memuru Memduh Tekcan 60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp 2 yılda mezun oldu

10 Mayıs 2018, Perşembe 17:48
60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu
Memur maaşıyla okuttuğu 2 oğlundan biri öğretim üyesi, diğeri de emniyet müdürü olan 61 yaşındaki Memduh Tekcan'ın yıllardır kurduğu üniversite hayali gerçek oldu. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı'na başvuran Memduh Tekcan, sınavlarını başarıyla geçerek okulunu tamamladı. Mezuniyet töreninde eşi, çocukları ve torunlarıyla mezun olmasının sevincini paylaşan Memduh Tekcan, "Önce çocuklarımı okuttum. Biri doçent, diğeri de emniyet müdürü. İçimde uhde kalmıştı. ‘Eğitimin yaşı olmazdır’ dedim, sonra da ben okudum. Mezun oldum" dedi.
 
Torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarından bazılarının "Dayı ne işin var burada?" sözleriyle karşılaşmasına rağmen kısa sürede uyum sağlayıp kendini sevdiren Memduh Tekcan’ın bölüm hocası Öğretim Görevlisi Zeynep Aydoğan Ceylan, başarılı öğrencisinin topluma örnek olduğunu söyledi.


'BEN OKUYAMADIM, SİZ OKUYUN'


Niksar Emniyet Müdürü olan kardeşi Taşkın Tekcan ile birlikte törene katılan Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Tekcan da, "Babam kardeşimle bana söylüyordu. ’Ben okuyamadım. Siz okuyun’ diyordu. Biz de babamızı, annemizi dinleyerek çalıştık, okuduk" diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay, mezuniyet belgesini verdiği Tekcan’ı kutladı.
 


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