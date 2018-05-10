60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu



'BEN OKUYAMADIM, SİZ OKUYUN'

Senim Tanay

Memur maaşıyla okuttuğu 2 oğlundan biri öğretim üyesi, diğeri de emniyet müdürü olan 61 yaşındaki Memduh Tekcan'ın yıllardır kurduğu üniversite hayali gerçek oldu. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı'na başvuran Memduh Tekcan, sınavlarını başarıyla geçerek okulunu tamamladı. Mezuniyet töreninde eşi, çocukları ve torunlarıyla mezun olmasının sevincini paylaşan Memduh Tekcan,dedi.Torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarından bazılarının "Dayı ne işin var burada?" sözleriyle karşılaşmasına rağmen kısa sürede uyum sağlayıp kendini sevdiren Memduh Tekcan’ın bölüm hocası Öğretim Görevlisi Zeynep Aydoğan Ceylan, başarılı öğrencisinin topluma örnek olduğunu söyledi.Niksar Emniyet Müdürü olan kardeşi Taşkın Tekcan ile birlikte törene katılan Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Tekcan da, "Babam kardeşimle bana söylüyordu. ’Ben okuyamadım. Siz okuyun’ diyordu. Biz de babamızı, annemizi dinleyerek çalıştık, okuduk" diye konuştu.Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay, mezuniyet belgesini verdiği Tekcan’ı kutladı.