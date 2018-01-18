600 bin liralık vurgun yapan siber çete çökertildi

BANKA ÇALIŞANLARININ BİLGİSAYARLARI İNCELENDİ

Şebekeye yardım eden bankacı Hilal B. ve şebeke lideri Osman Ö.

BANKA BİLGİLERİNİ ŞEBEKEYE AKTARMIŞLAR

MÜŞTERİLERDEN GÜNCELLEME İSTEDİLER

22 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

Senim Tanay

İstanbul'da 33 banka müşterisinin bilgilerini incelemeye alan siber polisi, şikayetçilerin hesaplarının boşaltılmadan önce cep telefonu hatlarının iptal edildiğini belirledi. Aynı gün farklı bir numarayla yeni hat çıkarıldığı ancak bu durumdan müşterilerin haberi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren siber polisi, telefon hatlarının kapatılması için gereken evrak ve müşteri bilgilerinin bankadan sızdırıldığı sonucuna ulaştı.Bunun üzerine polis, hesapları boşaltılan müşterilerle ilgili banka çalışanlarınca yapılan işlemleri sorguya alarak adı geçen bankaların bilgisayarlarındaki kayıtları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde bazı şüpheli işlemler tespit eden polis, banka çalışanları Eray A. ve Hilal B.’nin hesapları boşaltılan müşterilerin bilgilerine ‘usulsüz’ şekilde ulaştıklarını tespit etti. Banka görevlisi iki şüpheliyi takibe alan polis, liderliğini daha önce benzer suçtan hapis yatan ve 2006’da cezaevinden firar eden Osman Ö.’nün yaptığı 39 kişilik şebekeye ulaştı.6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bilecik, Hatay ve Tokat’ta çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda şebeke lideri Osman Ö., bankacılar Eray A. ile Hilal B.’nin de aralarında olduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan banka dolandırıcıları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanınca çeteyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre şebeke üyeleri önce banka görevlilerinden Eray A. ve Hilal B.’nin yardımıyla müşteri bilgilerini aldı. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak sahte kimlikler çıkarıldı. Hesabı çalınan kişilere benzeyen ve yaşları yakın olan bazı kişiler çeteye dahil edildi. Dublör gibi kullanılan bu kişiler, sahte kimlikle cep telefonu bayilerine gitti. Hesabı boşaltılacak banka müşterisinin SIM kartı iptal edilerek aynı isme yeni hat çıkarıldı. Hat değişikliği sebebiyle banka müşterilerinin internet ve telefon bankacılığı hesapları otomatik olarak bloke oldu.Daha sonra şebeke lideri Osman Ö., bankaların müşteri hizmetlerini arayarak cep telefonunda hat değişikliği yaptığını söyledi. İnternet ve telefon bankacılığının yeni numarası üzerinden güncellenmesini istedi. Müşterileri hizmetleri görevlilerinin güvenlik sorularını ise iki bankacının temin ettiği belgeler sayesinde aştı.Yasa dışı yollarla elde ettikleri hesaplardaki paraları internet üzerinden kendi adamlarına havale yapan şebeke lideri, paraların çekilmesi aşamasında ise üçüncü kişileri kullandı. Şebekenin bu yöntemle 600 bin lira vurgun yaptığı belirlendi.Yeni tespitlerle bu rakamın artabileceğini belirten polisler, internet bankacılığındaki müşterileri ve bankaları uyardı. Öte yandan firar ettikten sonra şebeke kurarak banka dolandıran şebekeyi kuran Osman Ö. ve beraberindeki 38 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri Osman Ö. ve banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken geriye kalan 4 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği bildirildi.