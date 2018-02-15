600 milyon lirayla Pakistan pazarında üretim tesisi açacak

BÖLGESEL GÜÇ OLACAK

Yusuf Cevahir

Cezayir, İran, Mısır, Rusya ve Nijerya’da bebek bezi, deterjan, temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımları olan firma, Güney Asya’daki güçlenme stratejisini Pakistan’la başlattı. Firma, bu ülkeye 600 milyon lira yatırım yapacak.Pakistan’ın 2030’da 266 milyon nüfusa ulaşması ve 1.868 milyar dolarlık ekonomik hacimle dünyanın 20’nci büyük ekonomisi olacağını söyleyen Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, “Pakistan’da Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtlarımızı 30 milyon eve taşımayı hedefliyoruz. Bölgesel güç haline geleceğiz” dedi.