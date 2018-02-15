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600 milyon lirayla Pakistan pazarında üretim tesisi açacak

Bebek bezi ve temizlik kağıtları üreticisi Hayat Kimya, globalleşme stratejisi kapsamında yeni pazarlar arıyor

15 Şubat 2018, Perşembe 13:53
600 milyon lirayla Pakistan pazarında üretim tesisi açacak
POSTA

Cezayir, İran, Mısır, Rusya ve Nijerya’da bebek bezi, deterjan, temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımları olan firma, Güney Asya’daki güçlenme stratejisini Pakistan’la başlattı. Firma, bu ülkeye 600 milyon lira yatırım yapacak.
 

BÖLGESEL GÜÇ OLACAK


Pakistan’ın 2030’da 266 milyon nüfusa ulaşması ve 1.868 milyar dolarlık ekonomik hacimle dünyanın 20’nci büyük ekonomisi olacağını söyleyen Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, “Pakistan’da Molfix bebek bezi, Papia ve Familia temizlik kağıtlarımızı 30 milyon eve taşımayı hedefliyoruz. Bölgesel güç haline geleceğiz” dedi.

 


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