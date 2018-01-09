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65 inçlik dev oyun monitörü!

Teknoloji devleri CES 2018’de ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Tanıtılan ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi ise Nvidia’nın Acer, ASUS ve HP ortaklığında geliştirdiği 65 inçlik dev oyun monitörü

65 inçlik dev oyun monitörü!
BFGD (Big Format Gaming Displays) olarak adlandırılan 65 inçlik monitörde 4K HDR teknolojisi kullanılacak. Monitör 4k çözünürlükte 120 Hz ekran tazeleme oranı sağlayacak. BFGD’de Nvidia G-Sync teknolojisi ve Nvidia Shield bulunacak. 1000 nit maksimum parlaklığa ve DCI-P3 renk gamına sahip Nvidia BFGD en üst seviyede görüntü kalitesi sunuyor.

Monitör akıllı televizyon özelliğine de sahip olacak. Örnek olarak Netflix yada Youtube gibi kanallara sadece monitör kullanılarak erişilebilecek. Nvidia’nın GameStream özelliği kullanılarak oyun indirilip oynanabilecek.


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