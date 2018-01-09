65 inçlik dev oyun monitörü!

BFGD (Big Format Gaming Displays) olarak adlandırılan 65 inçlik monitörde 4K HDR teknolojisi kullanılacak. Monitör 4k çözünürlükte 120 Hz ekran tazeleme oranı sağlayacak. BFGD’de Nvidia G-Sync teknolojisi
ve Nvidia Shield
bulunacak. 1000 nit maksimum parlaklığa ve DCI-P3 renk gamına sahip Nvidia BFGD
en üst seviyede görüntü kalitesi sunuyor.
Monitör akıllı televizyon özelliğine de sahip olacak. Örnek olarak Netflix yada Youtube gibi kanallara sadece monitör kullanılarak erişilebilecek. Nvidia’nın GameStream
özelliği kullanılarak oyun indirilip oynanabilecek.
Adem Özdoğan