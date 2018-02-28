68 yaşındaki kadın savcı rolündeki dolandırıcıyı suçüstü yakalattı

Kocaeli’de polis ekipleriyle iş birliği yapan 68 yaşındaki kadın, kendini savcı olarak tanıtan ve yaklaşık 300 bin lira değerindeki evini sattırmaya çalışan dolandırıcının suçüstü yakalanmasını sağladı

68 yaşındaki kadın savcı rolündeki dolandırıcıyı suçüstü yakalattı
Olay, 26 Şubat Pazartesi günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.Ş. adlı 68 yaşındaki kadını telefonla arayan İ.Ç.(21) kendini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtarak, yaşlı kadına ait evi FETÖ/PDY örgütü üyelerinin satmaya çalıştığını söyledi. Konuşmasına devam eden dolandırıcı, FETÖ üyelerini kırmızı bültenle aradıklarını ve şahısları yakalamak için eve göndereceği emlakçıya yaşlı kadının evini satıp parayı da kendisinin göndereceği sözde tim görevlisine teslim etmesini istedi. 


KADININ DİKKATİ DOLANDIRICIYI YAKALATTI


Bunun üzerine önce panikleyen yaşlı kadın, kendisini arayan şahsın dolandırıcı olabileceği şüphesiyle sabah saatlerinde İzmit Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. İhbar üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadınla birlikte evine giderek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yaşlı kadın da İ.Ç.'yi arayarak evi sattığını, parayı teslim etmek için şahsın sözde tim görevlisini gönderebileceğini söyledi. 


PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKAYI ELE VERDİ


Telefonun kapanmasından kısa bir süre sonra evin önüne gelen İ.Ç. telefon açarak, parayı teslim almaya geldiğini söylediği anda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahıs suçunu itiraf ederken, yapılan sorgusunda ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

İHA


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