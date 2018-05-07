69 suçtan aranan hamile kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Kocaeli’de 69 farklı suçtan aranması olan hamile kadın, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

69 suçtan aranan hamile kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
9 Şubat 2017 tarihinde İzmit’in Kadıköy Mahallesi’nde bir evden 1 yüzük ile bilezik ve bir miktar para çalınması sonrasında şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlatmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 21 yaşındaki M.U. adlı kadın olduğu belirlenmişti.

Yapılan tespit üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan M.U., 5 Mayıs 2018 tarihinde, İzmit Tepecik Maahallesi'nde bir ikamette girdiği bir apartmanda vatandaşlar, şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirmiş, M.U. apartmanda yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve 8 aylık hamile olduğu belirlenen M.U. hakkında emniyetteki yapılan incelemede ise 69 farklı suçtan kaydı ve ikametten hırsızlıktan aranması olduğu tespit edilmişti. 

Emniyette işlemleri tamamlanan M.U., dün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.U.’nun hamileliği göz önünde tutularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. 


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