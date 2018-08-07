7 Ağustos Salı güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 7 Ağustos 2018 Salı güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 206 liradan alınan gram altın 206,20 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

663 liradan alınan yarım altın 673 liradan ve 331 liradan alınan çeyrek altın 336 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 337 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 378 liradan, 188 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 192 liradan, bin 326 liradan, tam altın bin 346 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 2,11’lik yükselişle tamamladı.

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