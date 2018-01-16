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7 aylık hamile eşini 'Dışarda ne işin var' diyerek hastanelik etti

Karaman’da Mustafa A. (30), boşanma davası süren 7 aylık hamile eşi Rabia A.’yı (27) iddiaya göre, "Senin dışarda ne işin var?" diyerek tekme-tokat dövdü. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Rabia A. hastaneye kaldırılırken, Mustafa A. gözaltına alındı.

7 aylık hamile eşini 'Dışarda ne işin var' diyerek hastanelik etti
Olay, saat 09.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi’nde meydana geldi. Garson Mustafa A., ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren ev kadını hamile eşi Rabia A. ile sokakta karşılaştı. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabia A.’ya "Senin dışarda ne işin var?" diyerek tekme-tokat saldırdı. Rabia A., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan Mustafa A. da polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

 


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