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7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Geçtiğimiz hafta atak yaparak yükselişe geçen altın, bu haftaya da değer kazanarak başladı. Altının gramı 180 lira seviyelerinden işlem gördü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor

7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 7 Mayıs 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı'da 179,90 liradan alınan gram altın 180,10 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


581 liradan alınan yarım altın 591 liradan ve 290 liradan alınan çeyrek altın 295 liradan satıldı. 


TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 186 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 205 liradan, 168 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,70 liradan, bin 159 liradan, tam altın bin 181 liradan, satıldı.
 

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM


7 Mayıs 2018 saat 17.39 itibariyle dolar alış 4,2721 satış ise 4,2734... Euro ise alış 5,0921 satış 5,0935.
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Altın fiyatlarıDolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Altın fiyatları


BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,69'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.732 puanlık azalışla 100 bin 866 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu.
Borsa haftanın ilk iş gününü düşüşle tamamladıBorsa haftanın ilk iş gününü düşüşle tamamladı
 


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