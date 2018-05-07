7 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

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DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? Altın fiyatları



BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa haftanın ilk iş gününü düşüşle tamamladı

Haber Merkezi

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 7 Mayıs 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı'da 179,90 liradan alınan gram altın 180,10 liradan satıldı.581 liradan alınan yarım altın 591 liradan ve 290 liradan alınan çeyrek altın 295 liradan satıldı.Bin 186 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 205 liradan, 168 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,70 liradan, bin 159 liradan, tam altın bin 181 liradan, satıldı.7 Mayıs 2018 saat 17.39 itibariyle dolar alış 4,2721 satış ise 4,2734... Euro ise alış 5,0921 satış 5,0935.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,69'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.732 puanlık azalışla 100 bin 866 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu.