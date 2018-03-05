7 milyon kişi tatil için erken davranacak

YABANCI ÇOK İLGİLİ

EKSTRA FIRSATLAR SUNUYORUZ

TATİLCİ, FİYAT FARKI VARSA TALEP EDECEK

YURTDIŞINA ÇIKIŞLARDA ARTIŞ YAŞANACAK



TATİLCİLERİN İLK TERCİHİ ANTALYA

Adem Özdoğan

Yerli turistin tatilini uygun fiyata getirmesi amacıyla büyük bir fırsat kapısı olan erken rezervasyonda bugün dördüncü dönem başlıyor. Aralık ayında başlayan birinci dönemde yüzde 50'ye varan oranlarda indirimlerin sunulduğu kampanyada, indirim oranları artık yüzde 35'lere kadar geriledi. Bu indirim oranlarının da yerli turist için büyük bir fırsat olduğunu belirten turizmciler, "Bu yıl yabancı turistte ciddi bir artış olacak ve mayıs-hazirandan itibaren bu fiyatlarda otel bulmaları imkânsız hale gelecek. Ayrıca yer bulmakta da zorlanacaklar. Bu nedenle acele etmelerinde fayda var. Son fırsatları kaçırmasınlar" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl erken rezervasyonların yoğun pazarlama ve tanıtma çalışmalarıyla birlikte geçen yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini söyledi. Bağlıkaya, "Artan taleple birlikte bu yıl yaklaşık 7 milyon vatandaşımızın erken rezervasyon fırsatlarından yararlanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.Bu yıl özellikle, Avrupa pazarından yoğun talep olduğunu belirten Bağlıkaya, yerli turisti erken rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı. Bağlıkaya, şunları anlattı: "Almanya pazarında geçen yıla göre yüzde 60 artış bekliyoruz. İngiltere, Belçika, Hollanda, İskandinav ülkelerindeki rezervasyonlarda da geçen yıla göre yüzde 40 ila 50 oranında artış öngörüyoruz. Ortadoğu pazarından ülkemize olan ilginin devam edeceğini, bu ülkelerden de yüzde 30'lara varan rezervasyon artışları olacağını düşünüyoruz. Tatilini satın almamış olan vatandaşlarımız elini çabuk tutsun, tatilini bir an önce alsın."Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, erken rezervasyon kapmayasını 20 Kasım 2017'de yüzde 50'ye varan indirimlerle başlattıklarını söyledi. Erkan, "Bu indirim, 2018 yılı içinde ikinci büyük bir tatil planını devreye aldıracak kadar büyük bir indirim anlamına geliyor. Şu anda indirim oranımız olan yüzde 45 ise yine aynı olanağı sağlayacak kadar yüksek bir oranı kapsıyor" dedi. Tatilcilerin bu yüksek indirim oranından yararlanabilmeleri için çok hızlı hareket etmeleri gerektiğine dikkat çeken Erkan, "Erken rezervasyon indirimleri sürse de gelecek günlerde bu indirim oranları söz konusu değil" dedi.Sabah'ın haberine göre, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, yasa gereği bu dönemde alınan fiyatların temmuz-ağustosta alınamayacağını belirtti. Ayık, "Eğer tatilci tur operatörü ya da otelden bugün aldığı fiyatı temmuzda da bulursa aradaki farkı talep edebilecek" dedi. Yurtdışındaki tüm pazarlardan ciddi bir talep olduğunu belirten Ayık, tatilcileri acele etmeleri konusunda uyardı.Pronto Tour Başkanı Ali Onaran, "Bu yıl bizim açımızdan erken rezervasyon döneminin başarılı geçti" dedi. Yurtdışı çıkışlarda da artış yaşanacağını belirten Onaran, "2018 için yeni turlar geliştirdik. Bazı ürünlerde yüzde 35-40'a varan indirimler var. Erken rezervasyon döneminde sona yaklaştıkça indirim oranları azalıyor" dedi.Etstur Genel Müdür yardımcısı Suat Özbek, erken rezervasyon kampanyasına yüzde 45'e varan oranlarda indirimlerle devam ettiklerini söyledi. "Erken rezervasyon yapan misafirler, son dakika rezervasyon yapacak misafirlere göre muhakkak ki çok daha avantajlı oluyorlar. Çünkü hem sezondaki yüksek fiyatlardan hem de doluluk oranından etkilenmeden, diledikleri tatili avantajlı fiyatlarla gerçekleştirme imkanına sahip oluyorlar" diyen Özbek, yerli tatilcilerde erken rezervasyona yönelik bu bilincin arttığını kaydetti. Özbek, erken rezervasyonda tatilcilerin öncelikli olarak Akdeniz Bölgesi'ni ve özellikle de Antalya'yı tercih ettiklerine dikkat çekti.