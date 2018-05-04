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7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı

Ordu Fatsa'da Büyük Ata Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süheyla Elma, "Zemheri Ortancası" adlı kitabını yazarak bin adet bastırdı

04 Mayıs 2018, Cuma 12:39
7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı
İlkokul yıllarında okuduğu kitaplardan etkilenen Süheyla Elmai düşüncelerini kitap haline getirmeye karar verdi. Ailesinin, öğretmenlerinin ve çevresinin kitap yazması konusunda kendisini teşvik ettiğini anlatan Süheyla Elma, yakın bir zamanda imza günü düzenleyecek.


'İKİNCİ KİTABIMI DA YAZABİLİRİM'


Süheyla Elma, "Zemheri Ortancası kitabımda sabır konusunu ele aldım. Akıllı, meraklı, heyecanlı çocuğun hayatını işledim. Kitabımı düzenleyen Türkçe öğretmenim Sevda Demir’in de büyük katkısı oldu. Gerçekten büyük ilgi ve alaka var kitabıma. Birçok okulda da imza günü düzenleyerek diğer öğrenci arkadaşlarıma da kitap yazma konusunda bilgilerimi aktaracağım. 83 sayfalık bir kitap oldu ve herkes tarafından çok beğenildi. İkinci kitabımı da yazmaya karar verdim. Eğer kitabım çok satılırsa ikinci baskıyı da yapabilirim" dedi.


 
"Öğrencimizin kitap çıkarması bizleri son derece gururlandırdı" diyen okulun Türkçe Öğretmeni Sevda Demir, "Kendisi bana kitap yazmak isteğini söylediğinde çok mutlu oldum ve hazırladığı konularda düzenlemeyi beraber yaparak kitabı çıkardık. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
 

 


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