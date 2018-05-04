7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı



'İKİNCİ KİTABIMI DA YAZABİLİRİM'

Senim Tanay

İlkokul yıllarında okuduğu kitaplardan etkilenen Süheyla Elmai düşüncelerini kitap haline getirmeye karar verdi. Ailesinin, öğretmenlerinin ve çevresinin kitap yazması konusunda kendisini teşvik ettiğini anlatan Süheyla Elma, yakın bir zamanda imza günü düzenleyecek.Süheyla Elma,dedi."Öğrencimizin kitap çıkarması bizleri son derece gururlandırdı" diyen okulun Türkçe Öğretmeni Sevda Demir, "Kendisi bana kitap yazmak isteğini söylediğinde çok mutlu oldum ve hazırladığı konularda düzenlemeyi beraber yaparak kitabı çıkardık. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.