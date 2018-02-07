7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

bugün de yükselişini sürdürdü. Gün içinde kısa süreli bir düşüş yaşlansa da yükselişini dürdürdü.ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 7 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı'da ise çeyrek altın kaç lira?160,94 liradan alınırken, 160,98 liradan satılıyorse 257,54 liradan alınırken 263,98 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,07'den alınırken 527,95 liradan satılıyor.ise 1076,12 liradan alınıp 1092,39 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1038,53 liradan alınırken 1071,77 liradan satılıyor.