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7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)

7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Altın, bugün itibarı ile önemli bir düşüş yaşıyor. Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor

7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın bugün de yükselişini sürdürdü. Gün içinde kısa süreli bir düşüş yaşlansa da yükselişini dürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 7 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu.  Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 160,94 liradan alınırken, 160,98 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 257,54 liradan alınırken 263,98 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,07'den alınırken 527,95 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1076,12 liradan alınıp 1092,39 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1038,53 liradan alınırken 1071,77 liradan satılıyor.


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