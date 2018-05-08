7 ton İnci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 7 ton inci kefaline el konuldu, bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı

7 ton İnci kefali ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan İnci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette kaçak avlanmış 7 ton inci kefali ele geçirildi.


YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ


Jandarma ekipleri kamyonetin sürücüsüne 7 bin 932 lira idari para cezası uyguladı, kamyonet için de 2 bin 328 lira ceza keserek aracı 15 gün trafikten men etti.

Kaçak avlanılan balıklar da İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 


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