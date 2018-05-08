7 ton İnci kefali ele geçirildi



YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Gizem Yetil

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan İnci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.Bu kapsamda ilçede yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette kaçak avlanmış 7 ton inci kefali ele geçirildi.Jandarma ekipleri kamyonetin sürücüsüne 7 bin 932 lira idari para cezası uyguladı, kamyonet için de 2 bin 328 lira ceza keserek aracı 15 gün trafikten men etti.Kaçak avlanılan balıklar da İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.