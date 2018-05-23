Sağlık Bakanlığı'ndan, "7 yaşındaki çocuk uyuşturucudan (bonzai) hastanelik oldu" iddiasının yer aldığı haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2010 doğumlu doğuştan zeka geriliği bulunan çocuk hastanın, ailesi tarafından bu sabah saatlerinde bulantı, kusma ve titreme şikayetleri ile ilaç zehirlenmesinden şüphelenilerek Keşan Devlet Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

AİLESİ: İSTEĞİ DIŞINDA BONZAİ İÇİRİLMİŞ OLABİLİR

Yapılan ilk değerlendirmeye göre genel durumu iyi olan hastaya tedbir amaçlı tedaviye başlandığı ve gözlem altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Muayene sırasında, ailenin ’çocuklarına isteği dışında bonzai içirilmiş olabileceğini’ söylemesi üzerine hasta, ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Genel durumu iyi olan hasta tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulmaktadır."