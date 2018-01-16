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7 yaşındaki Hüseyin için yanlış iğne iddiası

İstanbul’da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin, karne sevinci yaşamasına sayılı günler kala yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi

16 Ocak 2018, Salı 19:39
7 yaşındaki Hüseyin için yanlış iğne iddiası
Minik çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sonucu Adli Tıpa kaldırılırken, iddialara ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

HASTANEDE SİNÜZİT TEŞHİSİ KONULDU


İddialara göre olay şöyle gelişti. Yüksek ateş şikayetiyle Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hüseyin Alemdar Talan’a burada sinüzit teşhisi konularak iğne verildi. Verilen iğneyi eczaneden alan baba Medet Talan, çocuğun iğnesini özel bir sağlık kabininde yaptırarak evine döndü. Eve geldikten bir süre sonra fenalaşan çocuğu, babası yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'


Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hüseyin Alemdar Talan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu, “Müvekkilimin çocuğu ateşli bir hastalık geçirdiği için sabah saatlerinde Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra orada yapılan tetkikler sonucunda kendisine ilaç yazılmıştır. Babası hastaneden çıkıp eczaneden ilacı alıyor ve özel bir sağlık kabininde iğneyi yaptırıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI


İğnenin yapılmasından 15 dakika sonra çocukta bir morarma meydana geliyor. Çocuğun yaşadığı ev ile hastane arası 300 metre ama çocuğu yetiştiremeden çocuk hayatını kaybediyor. Durum savcılığa intikal etti. Bu işin takipçisi olacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuza alınmamalı, bu kadar ucuz olmamalı. Sağlık Bakanlığını da göreve davet ediyoruz. Ailenin acısı büyük. Kesin olmamakla birlikte verilen iğnenin reaksiyonu sonucu çocuk hayatını kaybetmiştir. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Sorumlular inşallah ortaya çıkacaktır” dedi.

İddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

(Volkan Kayalar / İHA)


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