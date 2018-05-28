7 yaşındaki oğlunu öldürdü, olaya şahit olan dede kalp krizi geçirerek öldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde, Bilge Lord Kunduracı (39) 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı bıçaklayarak öldürdü. Olaya tanık olan Tahir Lord ise yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Akşam saatlerinde Lefkoşa Gönyeli'de Bilge Lord Kunduracı, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı, karnından bıçakladı.
KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU
Bağrışmalar üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekibi küçük çocuğu kanlar içerisinde, dedesi Tahir Lord'u ise hareketsiz şekilde yatarken buldu.
OLAYA TANIK OLAN DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan Kaya'nın aldığı bıçak darbesiyle, dede Tahir Lord'un ise yaşadığı üzüntüden kaynaklı olabileceği belirtilen kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.