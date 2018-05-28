7 yaşındaki oğlunu öldürdü, olaya şahit olan dede kalp krizi geçirerek öldü

7 yaşındaki oğlunu öldürdü, olaya şahit olan dede kalp krizi geçirerek öldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde, Bilge Lord Kunduracı (39) 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı bıçaklayarak öldürdü. Olaya tanık olan Tahir Lord ise yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi