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7 yıl sonra aynı sahne

Başrollerini Beren Saat ile Engin Akyürek'in paylaştığı Fatmagül'ün Suçu Ne'deki bir sahne 7 yıl sonra Yasak Elma dizisinde tekrarlandı

03 Mayıs 2018, Perşembe 14:11
7 yıl sonra aynı sahne
2011 yılında ekranlara gelen Fatmagül'ün Suçu Ne'nin 47. bölümünde; Fatmagül ile Kerim baş başa bir gün geçirdi. Günün sonunda mekan sahibi yağan yağmurun yolları kapatmasını gerekçe göstererek çifte 'burada kalın' dedi. 

Yayın hayatına 3 ay önce başlayan Yasak Elma'nın 6. bölümünde de benzer bir sahne vardı...


'HEP AYNI HİKAYE'


Alihan ve Zeynep  mekan sahibinin 'yağmur yolları kapattı' uyarısı ile geceyi birlikte geçirdi. Bu durum sosyal medyada 'hep aynı hikaye' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.





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