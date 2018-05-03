7 yıl sonra aynı sahne

2011 yılında ekranlara gelen Fatmagül'ün Suçu Ne'nin 47. bölümünde; Fatmagül ile Kerim
baş başa bir gün geçirdi. Günün sonunda mekan sahibi yağan yağmurun yolları kapatmasını gerekçe göstererek çifte 'burada kalın' dedi.
Yayın hayatına 3 ay önce başlayan Yasak Elma'nın 6. bölümünde
de benzer bir sahne vardı...
Alihan ve Zeynep
'HEP AYNI HİKAYE'
mekan sahibinin 'yağmur yolları kapattı' uyarısı ile geceyi birlikte geçirdi. Bu durum sosyal medyada 'hep aynı hikaye' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin değişimi
Yasak Elma 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Yıldız'la Halit evlilik yolunda...
Elif Bayram