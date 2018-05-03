7 yıl sonra aynı sahne



'HEP AYNI HİKAYE'

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin değişimi

Yasak Elma 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Yıldız'la Halit evlilik yolunda...

Elif Bayram

2011 yılında ekranlara gelen Fatmagül'ün Suçu Ne'nin 47. bölümünde;baş başa bir gün geçirdi. Günün sonunda mekan sahibi yağan yağmurun yolları kapatmasını gerekçe göstererek çifte 'burada kalın' dedi.Yayın hayatına 3 ay önce başlayande benzer bir sahne vardı...mekan sahibinin 'yağmur yolları kapattı' uyarısı ile geceyi birlikte geçirdi. Bu durum sosyal medyada 'hep aynı hikaye' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.