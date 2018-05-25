Borçları nedeniyle hacizlik olan ve Halk Bankası’na satılan otelle ilgili yapılan görüşmelerin sonuca ulaştırılamadığını kaydeden Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Maalesef masadan sonuç alamadan kalktık. Umarım bu tesis bir an önce Antalya’ya, Türkiye’ye yeniden kazandırılır” dedi. (Hürriyet)

ÜNLÜ İSİMLER

Mardan Palace Avrupa’nın 5 yıldızlı en lüks otelidir. 23 Mayıs 2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Mardan Palace Oteli açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye geldi. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya'ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer aldı.



