70 yaşındaki adamı darp eden şüphelilerden biri teslim oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz’ı (70), ıslandığı için tepki vermesi üzerine dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verilmişti.

TESLİM OLDU

Yakalama talimatının ardından iki şüpheliden Ç.Y.D. Eskişehir'de bulunan Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs kameralara, "Ben bir şey yapmadım. Kamera görüntülerinde var. Özür dilemekti amacım benim" dedi.

Şüpheli şahsın adliyedeki sorgusu devam ediyor.

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