72 bin Suriyeli Kilis'ten ülkesine gitmek için başvurdu Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen için Suriyeli 72 bin sığınmacı, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş için bu yıl ilk kez uygulanan online randevu sistemine başvuru yaptı