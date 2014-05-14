76 cenaze ailelerine teslim edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Yıldız, elinde kağıt kalemle karbonmonoksitli havanın, temiz bacadan çıkmasını çizerek anlattı.

Türkiye'deki kömür ocakları konusunda da bilgi veren Yıldız, ailelerin cenazaleri teslim alma sürecini şöyle anlattı:

"Savcılılıklar, fotoğrafları aileye gösteriyor. Sonra ceset aileye gösteriliyor. Ailesi de teyit ederse ölüm raporunu yazıyor. Şu ana kadar 76 cenaze ailelere teslim edildi."

Yıldız ve Kılıçdaroğlu daha sonra kriz merkezinden ayrıldı.