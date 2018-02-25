76ers seriye bağladı

WARRIORS, THUNDER'A FARK ATTI

TRAIL BLAZERS LILLARD'IN BASKETİYLE KAZANDI

Erdinç Şahin

'i 116-105 mağlup ederek bu sezon ilk kez 7 karşılaşmalık galibiyet serisine imza attı.Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 28 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan, 17 sayı, 7 asistle oynayantaşıdı.20 sayı, 7 ribaunt, 7 asist,15 sayı, 9 ribaunt ve16 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.Son şampiyon, Batı Konferansı'nın play-off adayı ekiplerinden'ı 112-80 yendi.Ev sahibi28 sayı, 5 ribauntise 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretti.da 16 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.Thunder'ın all-star oyuncularıtoplam 34 sayı atabildi. Westbrook 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asist,14'er sayıyla mücadele etti.Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın bitime 0.9 saniye kala attığı turnikeyle Phoenix Suns deplasmanından 106-104 galip ayrıldı.Trail Blazers''ın all-star oyun kurucusu Lillard, 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste "double double" yaptı. C.J. McCollum 21 sayı, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 13 ribaunt üretti.Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı, 9 ribaunt, T.J. Warren'ın 19 sayı, 3 blok, Elfrid Payton'ın 13 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Alex Len'in 11 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.NBA'e 5 maçla devam edilecek.Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 116-105Miami Heat-Memphis Grizzlies: 115-89New York Knicks-Boston Celtics: 112-121Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 112-80Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 122-104Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 104-106Utah Jazz-Dallas Mavericks: 97-90Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 108-113