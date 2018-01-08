8 - 14 Ocak 2018 haftalık burç yorumları

Gizem Burcu

Koç: Bugün sevgili koçlar hem fiziksel hem zihinsel olarak çok yorulacaksınız gibi görünüyor ama dişinizi sıkın bu iş ortamınızda ki gelişiminize çok katkı sağlayacak.Boğa: Bugün sevgili boğalar kontrolünüz dışında gelişen olaylar için üzülmeyin bu sizin için hayırlı olacağa benziyor.İkizler: Bugün sevgili ikizler yaşayacağınız olaylar sizi adeta yenileyecek ve kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz bugün sizin gününüz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler bugün ki karşılaşacağınız aksaklıklar günlük rutin işlerinizi tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar düşman diye gördüğünüz kişilerden kaçınmayı bırakıp onları daha iyi anlayıp yaklaşmayı denemelisiniz bu size bir artı katabilirBaşak: Bugün sevgili başaklar aileniz sizi özlüyor ama işinizde yoğun olduğunuzdan dolayı söylemeye çekiniyor olabilirler onlara da zaman ve ilgi göstermeye çalışmalısınız benden söylemesiTerazi: Bugün sevgili teraziler uzaktan bir arkadaşınızın size yapacağı teklife pozitif yaklaşmanızı öneririm bu onunla olan bağlarınızı daha da güçlendirecektirAkrep: Bugün sevgili akrepler çalkantılı ilişkilerinizde ki kötü geçen günler sona erecek birbirinizi anlamak için birlikte daha fazla vakit geçirmeli ve sabırlı olmaya çabalamalısınızYay: Bugün sevgili yaylar yaptığınız çoğu seçimlerin sizi geliştirdiğini fark edeceksiniz boş zamanınızı değerlendirip bir işe atılın bu size maddi açıdan da büyük bir rahatlama sağlayacak.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar önünüze çıkacak olan ilişkisel sorunlara daha farklı yaklaşmaya özen göstermelisiniz artık bir yeniliğe hazırsınız benden söylemesi.Kova: Bugün sevgili kovalar akademik veya iş ortamınızda çok iyi ilerliyorsunuz bunun temposunu düşürmemeye gayret gösterin ama bununla birlikte ailenize zaman ayırmayı da ihmal etmemeye çalışın.Balık: Bugün sevgili balıklar ikili ilişkinizde çok iniş çıkış yaşıyor gibisiniz iletişiminizi sağlam tutup daha anlayışlı olmaya özen gösterin aksi takdirde ikinizde üzüntülü bir dönemden geçebilirsinizKoç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda giden olumsuz durumlar son bulacak ve bugün maddi ferahlama yaşayacaksınız.Boğa: Bugün sevgili boğalar aile içinde ki huzursuzluk oldukça canınızı sıkmakta bu yüzden kabuğunuza çekilip dinlenmek isteyebilirsiniz.İkizler: Bugün sevgili ikizler ikili ilişkilerde zıtlaşmalar çatışmalar yaşanabilir lakin soğukkanlılığınızı ve sakinliğinizi korumalısınız.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler yalnızlıktan şikayet ettiğinizi duyar gibiyim ama bu sıra iş ve eğitim hayatınıza odaklanmanızı tavsiye ederim.Aslan: Bugün sevgili aslanlar sizin için çok güzel bir gün. Ya beklediğiniz bir iş veya beklediğiniz bir aşk kapınızı çalabilir.Başak: Bugün sevgili başaklar her zaman ki gibi işinizde son derece titizce davranıyorsunuz fakat üzerine aldığınız fazla sorumluluk sizi sıkıyor ve isteklerinizden ve hedeflerinizden şaşmaya neden olabilir.Terazi: Bugün sevgili teraziler gözlerinizi kapatıp bir dilek tutun ama ne dilediğinize dikkat edin çünkü gerçekleşebilir. Aşk konusunda ki şansızlığınız bugün son bulacak gibi hissediyorum.Akrep: Bugün sevgili akrepler yeni başlangıçlar, yeni ortamlar ve yeni insanlar sizin için çok yeni bir gün olacak bugünYay: Bugün sevgili yaylar başarma isteğiniz son derece ön planda bugün sizi gururlandırıcak olaylarla karşılaşmanız mümkün benden söylemesi.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar hırsınız ve azminiz sizi tehlikeli yollara sokabilir. Son zamanlarda duygularınızla hareket etmeye özen göstermenizi tavsiye ederim.Kova: Bugün sevgili kovalar eskiye özlem yaşıyor olabilirsiniz eski dostlardan gelicek bir telefon sizi bugün çok mutlu edebilir.Balık: Bugün sevgili balıklar duygusal çöküş içindesiniz sevdiklerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz lakin bu dünyaya yalnız geldik yalnız gidiceğiz bazı şeyleri yalnız halletmeye özen gösterin.Koç: Bugün sevgili koçlar yeni bir ilişkiye adım atıyor olabilirsiniz kendinizi hızlı teslim etmemeli ve çok güvenmemelisiniz.Boğa: Bugün sevgili boğalar beslenme konusunda düzensizlikten ve aşırılıktan kaçının çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.İkizler: Bugün sevgili ikizler iş ve eğitim hayatınızda son zamanlarda karşınıza çıkan engeller birer birer yok olacak ve bununla birlikte maddi rahatlama içine gireceksiniz gibi gözüküyor.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler uzun zamandır kırgınlık duyduğunuz eşiniz veya dostunuz sizle iletişim haline geçmeye çalışabilir ben geri çevirmemenizi tavsiye ederim eğitim konusunda ki belirsizliklerde bugünlerde son bulacak gibi gözüküyor.Aslan: Bugün sevgili aslanlar eklem ağrıları ve baş ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklar gözlemlenebilir nazar var sizde benden söylemesi. Hep göz bunlar, gözleri çıksın inşallah.Başak: Bugün sevgili başaklar yeni bir başlangıç yapacaksınız gibi gözüküyor her karanlık sonrası doğan aydınlık gibi temiz bir sayfa olacak.Terazi: Bugün sevgili teraziler sanatsal ve estetik açıdan sahip olduğunuz değerleri farkına varacak ve bazı gelişmelere imza atacaksınız gibi gözüküyor.Akrep: Bugün sevgili akrepler çok çalışmanız lazım belirlediğiniz idealler için bazı şeylerden ödün vermelisiniz. Fedakarlıktan kaçınmayın emeksiz yemek olmaz.Yay: Bugün sevgili yaylar pek bir durgun gördüm sizi bu günlerde canınızı sıkan bir şey olmalı o her neyse eminim ki bir kaç gün içinde yoluna girecek benden söylemesi.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aşk hayatınızda çeşitli gel gitler yaşıyor olabilirsiniz bu önümüzde ki bir kaç gün içinde güzel gelişmeler bekliyor sizi.Kova: Bugün sevgili kovalar yaşam alanınızı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik büyük adımlar atmak için doğru zaman dilimindesiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar partnerinizi bu sıra çok ihmal etmemeye gayret gösterin ve bu ara fiziksel değişimlerden kaçınmaya özen gösterin.Koç: Bugün sevgili koçlar yenilenmeye ve tazelenmeye ihtiyacınız var ikili ilişkilerde ki çatışmalar sizi çok yıpratmış kendinize zaman ayırın.Boğa: Bugün sevgili boğalar iletişim gücünüzün zayıfladığı bir dönemden geçiyorsunuz bu sizi endişelendirmesin her şey yoluna girecek.İkizler: Bugün sevgili ikizler iş hayatınızda ilerlemeler ve gelişmeler gözlemlenebilir.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler toplu bir para geçebilir elinize miras, borç, tazminat vesaire gibi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.Aslan: Bugün sevgili aslanlar aşk hayatınızda olumlu gelişmeler gözlemlenebilir ilişkiniz varsa eğer evliliğe doğru ilerlemeler söz konusu olabilir.Başak: Bugün sevgili başaklar evliyseniz evlilik hayatında ciddi problemler ve çatışmalar yaşanabilir mantıklı hareket etmeli ve partnerinizle olan ilişkinizde ağzınızdan çıkan her kelimeyi iki kez düşünmenizi tavsiye ederim.Terazi: Bugün sevgili teraziler ikili ilişkilerde çeşitli pürüzler meydana gelebilir partnerinizi rahat bırakın ve baskı yapmayın onunda bir hayatı var unutmayın ve gereksiz kıskançlıktan da kaçının.Akrep: Bugün sevgili akrepler ailenize vakit ayırmanın vakti geldi onları son günlerde pek bir ihmal etmişsiniz çok şikayetçiler bu durumdan benden söylemesi.Yay: Bugün sevgili yaylar iş dolayısıyla küçük seyahatlere çıkabilirsiniz zaten size gezmek olsun en sevdiğiniz şey.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar aşk hayatınızda çalkantılı bir dönem ve çeşitli dengesizlikler var sorunları zamana bırakmak gerek.Kova: Bugün sevgili kovalar ya hep ya hiç sizin aranız yok ama bunların arasında biR denge kurmaya gayret göstermelisiniz ani ruh hali değişimleri sizi de çevrenizde olumsuz olarak çok etkiliyor.Balık: Bugün sevgili balıklar beslenmenize son derece dikkat etmelisiniz bu sırada çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir.Koç: bugün sevgili koçlar uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsiniz bu ara bunların hepsi hayal kurmaktan gelecek kaygınız var ise bunu aşmaya ve yenmeye çalışın yarının garantisi yok çünküBoğa: Bugün sevgili boğalar sizin gibi pozitif düşünüp buna rağmen karamsar olan kimseyi görmedim iyimser olmaya çalışın iyi düşünmeyin sadece enerjinizi de güzel tutun bugün şanslı gününüz benden söylemesi.İkizler: Bugün sevgili ikizler çok dolmuş birikmiş gördüm sizi dokunsalar ağlayacaksınız gözünüzde ki yaşlar dökülmeyi bekliyor son derece duygusal ve hassasınız bu ara.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler pozitifliğiniz yine üstünüzde ancak partnerinize karşı biraz negatif olabiliyorsunuz artık ona biraz güvenin ve şüpheci olmayın sadece sevin gerisi gelir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar çevrenizde size motivasyon ve yeni bilgiler veren kişiler size aklınızdan geçen yeni fikirleri ve düşünceleri uygulamaya geçirmenizde çok büyük destekleri olacak.Başak: Bugün sevgili başaklar aşk sizi bulmaz siz onu ararsınız insanları güvenmeyi öğrenmeniz lazım sürekli temkinli olmaya çalışırsanız hem yalnız hem mutsuz olursunuz.Terazi: Bugün sevgili teraziler bilgiye kültüre yönelik büyük münakaşalar içine girebilirsiniz ilişkiniz var ise iletişiminizde iyi bir dinleyici olmaya gayret gösterin bugün.Akrep: Bugün sevgili akrepler hayatınız rahatlayacak ve bir düzene girecek arkanızdan konuşan çok insan var ama merak etmeyin arkanızdan konuşan arkanızda kalır.Yay: Bugün sevgili yaylar dolaylı yollardan mutlu olmaya çalışıp doğal yollardan mutlu olmaya bakın bence siz beni anladınız.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar pek çok alanda süreçlerin hızlandığını görüyorum ilişkinizde ciddi kararlar alabilir ve evlilik kararını tekrar gözden geçirebilirsiniz bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar kendinizi her anlamda geliştirmek ve birşeyler katmak istiyebilir ve bunu önceliğiniz haline getirebilirsiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar sürekli bir koşuşturma içindesiniz büyük bir yoğunluk yaşıyor olabilirsiniz iş hayatınızda ama bunun ekmeğini uzun bir süre yiyeceksiniz benden söylemesi.Koç: Bugün sevgili koçlar büyük başarılara imza atabilirsiniz iş ve kariyer hayatınızda benden söylemesi.Boğa: Bugün sevgili boğalar duygusal olarak dengesiz bir dönem atlatıyor olabilirsiniz ikili ilişkilerde yaşadığınız sorunları geride bırakacaksınız.İkizler: Bugün sevgili ikizler maddi konularda biraz problemli bir dönemi atlatacaksınız bu süreçte harcamalarınıza son derece dikkat etmelisiniz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler pek bir neşeli görünüyorsunuz ancak maddi olarak sıkışık bir döneme girebilirsiniz ama bu canınızı sıkmasın çok kısa zamanda buna bir çözüm bulacaksınız.Aslan: Bugün sevgili aslanlar maddi yönden rahatlayacak ve beklediğiniz ödemeleri alacaksınız küçük seyahatler planlıyor olabilirsiniz.Başak: Bugün sevgili başaklar hedefleriniz konusunda atacağınız her adım olumlu olacak sizin için bu dönem benden söylemesi.Terazi: Bugün sevgili teraziler aşk konusunda pek şanslı olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Lakin herkes kendi şansını kendi yaratır.Akrep: Bugün sevgili akrepler insanlarda çizdiğiniz imajı pek önemsemediğinizi düşünüyorum. Ancak önemsemelisiniz çünkü sizi tanımayan insanlar için bu durum hayatınız da birçok fırsatı kaçırmanıza sebebiyet veriyor.Yay: Bugün sevgili yaylar çevrenizdekiler hata yapmanıza izin vermiyor ve sürekli arkanızda birileri var ama buna güvenerek hareket etmenizi önermem kendi ayaklarınızın üstünde durmanızı tavsiye ederim.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar elinizde avucunuzda ne varsa paylaşıyorsunuz belki ama emeklerinizin fedakarlıklarınızın karşılığını alamayabilirsiniz her zaman iyilik yap denize at sonuçta.Kova: Bugün sevgili kovalar iş birliklerinden kaçınmayın ortak yapacağınız işler ve güçlerin birleşmesi emeklerinizi beklentinizi sonuna kadar karşılayacak.Balık: Bugün sevgili balıklar aman sağlığınıza dikkat yorucu iş temponuz sağlığınızı ihmal etmenize sebebiyet veriyor olabilir.Koç: Bugün sevgili koçlar aile içinde huzuru sağlamak için yeni kararlar almalı ve iletişiminizi güçlendirmelisiniz.Boğa: Bugün sevgili boğalar yine hareketli ve dinamiksiniz öz disiplininizi devam ettirmeli ve tutarlı olmalısınız bu sizi her anlamda rahatlatacaktır.İkizler: Bugün sevgili ikizler partneriniz biraz bencilliğinizden şikayetçi olabilir düşünceli davranmaya gayret gösterin derim ben.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler hayat sizden büyük seçimler yapmak zorunda bırakıyor olabilir hayallerinizi küçümsemekten vazgeçin ve bazı konularda suçu birazda kendinizde aramaya çalışın.Aslan: Bugün sevgili aslanlar pek bir yaratıcı ve üretken gördüm sizi bunu bir fırsata dönüştürün her türlü faaliyete ve etkinliğe katılmaya çalışın.Başak: Bugün sevgili başaklar büyük değişimlerden ve yeni kararlar almaktan kaçının ikili ilişkilerde iletişim bozuklukları gözlemlenebilir.Terazi: Bugün sevgili teraziler evinizin düzeninde değişim ve onarım gerektiren durumlar meydana gelebilir maddi harcamalara dikkat etmelisiniz.Akrep: Bugün sevgili akrepler duygusal ve hassasınız ilişkide ise partnerinize fazla yükleniyor olabilirsiniz biraz güven gerek ilişkinize kuruntulardan kaçının derim ben size.Yay: Bugün sevgili yaylar ikili ilişkilerinizde büyük iletişim kopuklukları ve anlaşmazlıklar yaşanabilir tutarlı ve sabırlı olmaya çalışmalısınızOğlak: Bugün sevgili oğlaklar fedakarlık bile abartılınca zarar veren bir duygu maalesef aşk hayatınız güzel ilerliyor gibi bugün.Kova: Bugün sevgili kovalar bazı konularda tabularınızı yıkın ve yeniliklere yeni insanlara fırsat tanıyın çünkü sosyalleşmeye ihtiyacınız var.Balık: Bugün sevgili balıklar iş hayatınızda çok güzel gelişmeler gözlemlenebilir aşk hayatınızda ise çok güzel gelişmeler olduğunu söyleyemeyeceğim tercihinizi yine yalnızlıktan yana yapmışsınız.